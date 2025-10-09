LG je predstavio prvi monitor na svijetu sa 6K rezolucijom i Thurnderbolt 5 povezivošću. Kako ističu, UltraFine evo 6K (model 32U990A) posebno je razvijen za profesionalne video montažere, grafičke dizajnere i druge kreatore koji rade s zahtjevnim, podatkovno intenzivnim radnim procesima.

Kombinirajući iznimno oštru 6K rezoluciju (6.144 x 3.456) s vrhunskom točnošću boja i velikom brzinom povezivanja, s podrškom za Thunderbolt 5, njegov 32-inčni 6K HiDPI zaslon nudi gustoću piksela od 224 PPI, čime osigurava oštriji, čišći tekst i precizne vizualne detalje. Tvornicki je kalibriran za konzistentan prikaz boja u macOS-u, pokrivajući 98 posto DCI-P3 raspona boja i 99,5 posto Adobe RGB-a, čime osigurava vjeran prikaz slike za montažu videa i fotografija, kao i za tiskarsku produkciju. Uz VESA DisplayHDR 600 certifikat, održava konzistentnu svjetlinu i prirodne boje potrebne za detaljan grafički i video rad. Također će biti uveden Studio Mode s tri unaprijed podešene opcije boja za Mac uređaje.

Svojom 6K rezolucijom nudi 2,56 puta više piksela od UHD 4K zaslona (3.840 x 2.160), a kada se dva 6K UltraFine evo monitora koriste u dvostrukoj konfiguraciji, korisnici dobivaju ogroman radni prostor – gotovo pet puta veći od onoga što pruža jedan UHD 4K monitor. Posebna prednost za sustave temeljene na Thunderboltu, ovakva višemonitorska postava lako se ostvaruje lančanim povezivanjem (daisy-chain), čime se dodatno povećava učinkovitost multitaskinga i optimiziraju digitalni radni procesi.

Novi monitor također djeluje kao profesionalno čvorište zahvaljujući ugrađenom KVM prekidaču i višestrukim priključcima, omogućujući besprijekoran rad na Mac i Windows sustavima. Kreatori tako mogu pregledavati mobilni sadržaj u optimalnom formatu dok istovremeno obavljaju produkcijske zadatke.

Kompatibilnost s Thunderboltom 5 osigurava jednostavnu integraciju s Mac uređajima te služi kao brzinsko središte za SSD-ove, eGPU-ove i druge periferije. Nudeći do 120 Gb/s jednosmjernog prijenosa podataka – tri puta brže od Thunderbolta 4 – podržava renderiranje 4K sadržaja u stvarnom vremenu i brzi prijenos 8K RAW video datoteka, što 32U990A čini idealnim za video montažu i procese nadogradnje temeljene na umjetnoj inteligenciji.

Njegov 4-strani Virtually Borderless dizajn pruža čistu, minimalističku estetiku i uranjajuće iskustvo gledanja, ergonomske mogućnosti nagiba i zakretanja omogućuju pregledavanje i uređivanje i vertikalnih formata sadržaja poput YouTube Shortsa i Instagram Reelsa.

LG Ultra Fine evo 6K monitor u Europi će biti dostupan tijekom listopada.