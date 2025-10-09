Žene mogu biti biološki sklonije depresiji od muškaraca, pokazalo je ključno veliko istraživanje australskog Instituta za medicinska istraživanja Berghofer. Znanstvenici su analizirali DNK gotovo 200.000 osoba s dijagnosticiranom depresijom, otkrivši izražene genetske razlike između spolova, a njihovo istraživanje objavljeno je u časopisu Nature Communications.

Dramatična razlika između muškaraca i žena

Znanstvenici su identificirali oko 13.000 genetskih markera povezanih s depresijom kod žena, u usporedbi sa 7000 kod muškaraca, odnosno gotovo upola manje. Genetska komponenta depresije veća je kod žena nego kod muškaraca, rekla je istraživačica Jodi Thomas, a prenosi agencija AFP.

Neke genetske varijacije utječu na metabolizam i regulaciju hormona.

Pronašli smo neke genetske razlike koje mogu objasniti zašto žene s depresijom češće imaju metaboličke simptome, poput promjena težine ili razine energije, pojasnila je Thomas.

Promjena pristupa mentalnom zdravlju

Znanstvenica Brittany Mitchell i jedna od koautorica navedene studije, istaknula je da razumijevanje spolno specifičnih genetskih čimbenika može promijeniti pristup mentalnom zdravlju.

Do sada nije bilo puno dosljednih istraživanja koja objašnjavaju zašto depresija različito pogađa žene i muškarce, uključujući moguću ulogu genetike, rekla je.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 300 milijuna ljudi u svijetu pati od depresije, koja ujedno predstavlja i jedan najčešćih mentalnih poremećaja globalno.

Izvor: Science Alert