Više od 60 milijuna pregleda, 160 tisuća pratitelja i tisuće komentara sa svih strana svijeta. Nije teško pogoditi, riječ je o hit seriji “Sram”, hrvatskoj verziji globalnog teen fenomena, a njezini producenti 24. listopada dolaze na SoMo Borac konferenciju gdje će s publikom podijeliti kako su uspjeli doprijeti do mladih, do publike koja živi na društvenim mrežama i ne trpi fake.

Savjeti su to koji svim digitalcima zlata vrijede, a suosnivači produkcijske kuće CGM Films Ivan Lovreček i Bruno Mustić posjetiteljima će “odati tajnu” na konkretnih 5 ključnih primjera stvaranja serije Sram. Ivan je karijeru započeo na BBC-ju, a potom je 14 godina proveo na RTL-u. Uz CGM Films, osnivač je agencije za istraživanje i analitiku društvenih mreža Videoclick. Bruno Mustić je producent koji već deset godina djeluje između Londona i Zagreba. Radio je na razvoju filmova s renomiranim autorima, uključujući dvostrukog dobitnika Oscara Sir Christophera Hamptona, a osnivač je i Brač Film Festivala.

Davor Bruketa kreativni je direktor i suvlasnik agencije Bruketa&Žinić&Grey, kroz karijeru je u agenciji osvojio preko 650 nagrada za oglašavanje i dizajn. Na SoMo Borcu će na predavanju pod nazivom “Ako radiš nešto zanimljivo, svi će pričati o tebi: Primjeri iz prakse” govoriti o procesu nastanka projekata koji su ostvarivali izvrsne poslovne rezultate i osvajali brojne nagrade, od ideja koje prelaze granice kategorija, koji su kriteriji “zanimljivog” u praksi te kako strategija, dizajn i produkcija rade zajedno kako bi brendovi postali relevantna vijest.

AI i porezi možda zvuče kao da ne idu zajedno, ali Antonio Krističević, Engineering Manager hrvatskom startup-u Fonoa kaže da su u Fonoi počeli s inženjerima, a sada AI koristi cijela tvrtka.

"AI adoption: priča o promjeni kulture, ne samo alata” pokazat će da implementacija AI-ja nema veze sa samim alatima, već s ljudima: skepticizmom, navikama i kulturom. Fonoa ga je ugradila i u sam proizvod — u porezni softver, gdje “100% točnost” zvuči kao sveta riječ, a kako su to napravili, doznajte u Mozaik centru na SoMo Borac konferenciji.

