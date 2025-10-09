Njemački ured za zaštitu tržišnog natjecanja objavio je u srijedu da je otvorio istragu kako bi utvrdio upliće li se kineska platforma za e-trgovinu Temu u cjenovnu politiku trgovaca.

Istraga je otvorena kako bi se rasvijetlili uvjeti koje Temu postavlja trgovcima kako bi pristupili platformi, ali i drugi aspekti njegovog odnosa prema trgovcima, stoji u priopćenju ureda.

Istražujemo sumnje da je Temu možda trgovcima na platformi u Njemačkoj postavljao neprihvatljive zahtjeve o cijenama, rekao je u priopćenju čelnik ureda Andreas Mundt.

Takvi zahtjevi mogli bi predstavljati značajno ograničavanje konkurencije i u konačnici dovesti do rasta cijena i na drugim prodajnim kanalima, dodao je Mundt.

Kompanija upravlja platformama za e-trgovinu, ali sama ne prodaje robu, naglašavaju u Bundeskartellamtu.

I Njemačka udruga trgovaca (HDE) požalila se na Temuovo uplitanje u određivanje cijena, napomenuo je ured.

Platforma je u Njemačkoj u prvoj polovini ove godine bilježila u prosjeku oko 19,3 milijuna aktivnih korisnika mjesečno, citira regulator podatke kompanije.

Uprava Temua naglasila je pak da se kompanija pridržava svih primjenjivih zakona i propisa na tržištima na kojima posluje.

Sigurni smo da će sve dvojbe biti uspješno otklonjene, stoji u izjavi Temua za Reuters.