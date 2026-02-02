Povijesno odbrojavanje je u tijeku dok se NASA približava slanju ljudi na Mjesec prvi put još od 1972. godine. NASA je započela dvodnevnu vježbu testiranja punjenja gorivom svoje nove lunarne rakete, što je ključni korak prije nego što četvero astronauta može krenuti u nadolazeću misiju preleta iznad Mjeseca.

Zapovjednik misije Reid Wiseman i njegova posada, koji su već u karanteni, prate testiranje iz Houstona prije nego što otputuju u Svemirski centar Kennedy i nakon što raketa bude odobrena za let. Raketa Space Launch System od 98 metara stigla je na lansirnu rampu prije dva tjedna, što NASA-i omogućuje da pokuša lansiranje unutar tjedan dana, ako test punjenja gorivom u ponedjeljak bude uspješan. Taj proces će u raketu utovariti više od 2,65 milijuna litara super hladnog goriva.

Nedavni hladni val odgodio je, i demonstraciju, i potencijalno lansiranje, pomaknuvši najranije polijetanje na 8. veljače. Grijači održavaju toplinu kapsule Orion na vrhu rakete, dok se sustavi za pročišćavanje prilagođavaju nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Astronauti iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade obići će Mjesec te se bez zaustavljanja vratiti na Zemlju i sletjeti u Tihi ocean. Misija će trajati ukupno deset dana.

Vremenska ograničenja misije su stroga. Lansiranje nove posade Međunarodne svemirske postaje postalo je prioritet nakon prijevremenog povratka prethodne posade, zbog zdravstvenih razloga.

NASA je prema Mjesecu lansirala 24 astronauta Apolla od 1968. do 1972. godine, od kojih je njih dvanaest hodalo po površini Mjeseca.

Izvor: Science Alert