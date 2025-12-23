Prođe li sve po planu, četvero američkih astronauta trebalo bi krenuti na prvi ljudski let prema Mjesecu u ovom stoljeću i tisućljeću.

NASA se nada da bi astronauti u sklopu misije Artemis 2 mogli poletjeti za samo dva mjeseca (što je dva mjeseca ranije od prvobitnog plana). To ne znači i konkretan povratak astronauta na Mjesec jer bi ova četvorka svemirskom letjelicom Orion tek trebala obići Mjesec i vratiti se na Zemlju.

Slijetanje na Mjesec rezervirano je za misiju Artemis 3, koja bi se trebala realizirati 2027. godine.

No, u sklopu priprema za Artemis 2, NASA je održala "generalnu probu". Točnije, astronauti Jeremy Hansen (Kanađanin), Victor Glover, Reid Wiseman i Christina Koch (Amerikanci) prošetali su svoja žarko narančasta Orio Crew Survival System odijela, koja su razvijana godinama te odradili simulaciju lansiranja, što je obuhvaćalo kretanje u tim odijelima te ulazak i izlazak iz letjelice.

Jedini problem je što raketa koja bi ih trebala odvesti do Mjeseca još nije na lansirnoj rampi, pa su zapravo ukrcavanje odradili unutar NASA-ine zgrade za montažu u Kennedy Space Center.

Kako su poručili iz NASA-e, inženjeri provode završne pripreme na svemirskoj letjelici, raketi i zemaljskim sustavima, te da postoji mogućnost lansiranja već u veljači, ali najkasnije u travnju 2026.

Uspiju li, to će biti prvi put u više od 53 godine da su ljudi ponovno u blizini Mjeseca. Naime, to se posljednji put dogodilo u sklopu misije Apollo 17 1972. godine.