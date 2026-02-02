U Kliničkom bolničkom centru (KBC) Rijeka u ponedjeljak je obilježena 55. godišnjica prve transplantacije bubrega u Hrvatskoj, uspješno izvedene u Rijeci 1971. godine, što je bila jedna od prekretnica u razvoju hrvatske medicine.

Taj zahvat označio je početak sustavnog razvoja transplantacijske medicine u Hrvatskoj, a Klinika za urologiju KBC-a Rijeka je Referentni centar za transplantaciju bubrega u Hrvatskoj.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je da se tada krenulo s transplantacijom jednog organa, poslije toga se program transplantacija proširio na druge organe, a danas se u Hrvatskoj obavljaju i multiorganske transplantacije.

Hrstić je naglasila važnost doniranja organa, jer bez toga nema transplantacijskih programa. Hrvatska po pitanju doniranja organa za sada stoji izuzetno dobro.

U završnoj je fazi pravilnik za donorstvu, koji bi trebao povećati opseg donora. U cijeloj Europi se smanjuje broj donora, pa i u Hrvatskoj postoje liste čekanja za transplantacije bubrega i jetre.

No, zahvaljujući članstvu u Eurotransplantu se visoko urgentne potrebe brže rješavaju, dok se za situacije koje nisu životno ugrožavajuće nastoji pronaći donora iz vlastite zemlje, rekla je Hrstić.

Ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić kaže da je, zahvaljujući snaženju transplantacijskog programa u KBC-u Rijeka, u proteklih nekoliko godina povećan broj eksplantacija za 100 posto, a transplantacija za 50 posto.

Na svečanosti je predstavljeno posebno tematsko izdanje znanstvenog časopisa Medicina Fluminensis, posvećeno 55. obljetnici i transplantaciji bubrega.

Prva transplantacija bubrega u Rijeci i bivšoj državi izvedena je 30. siječnja 1971. godine u KBC-u pod vodstvom Vinka Frančiškovića, bubreg je transplantiran 34-godišnjem pacijentu, a donor je bila majka. Pacijent je nakon operacije živio još 14 i pol godina s funkcionirajućim bubregom.