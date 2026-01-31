Američka tvrtka za svemirsku tehnologiju Blue Origin osnivača Amazona Jeffa Bezosa objavila je u petak da će obustaviti letove svemirskog turizma na najmanje dvije godine kako bi se usredotočila na cilj povratka astronauta na Mjesec.



Blue Origin je danas objavio da će pauzirati letove raketama New Shepard i preusmjeriti resurse kako bi dodatno ubrzao razvoj mogućnosti odlaska ljudi na Mjesec, navodi se u priopćenju tvrtke.

Odluka odražava predanost tvrtke Blue Origin nacionalnom cilju povratka na Mjesec i uspostavljanja trajne i održive lunarne prisutnosti, dodaje se.

Blue Origin uključen je u NASA-in program Artemis koji želi vratiti astronaute na Mjesec prvi put nakon više od 50 godina kao temelj za misije na Mars.

Blue Origin imao je u ponudi kratka svemirska putovanja za turiste od 2021. Bezos je bio na prvom letu s posadom.

Tvrtka je navela da je ukupno 98 osoba bilo u svemiru na 38 letova, uključujući pjevačicu Katy Perry i glumca Williama Shatnera.

Svemirski turizam za bogate od samog je početka kritiziran zbog ograničene znanstvene koristi, negativnog utjecaja na okoliš i klimu te elitističke prirode.

Blue Origin službeno nije otkrio cijenu putovanja, ali procjene su da se radi o nekoliko stotina tisuća dolara.