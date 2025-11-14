Divovska raketa New Glenn tvrtke Blue Origin, milijardera Jeffa Bezosa, lansirana je u četvrtak s Floride u svoju debitantsku komercijalnu misiju, poslavši dva NASA-ina satelita prema Marsu i prvi put uspješno prizemljivši višekratni prvi stupanj rakete.

Prvi let snažne dvostupanjske rakete od njenog testnog lansiranja u siječnju i uspješno slijetanje prvog stupnja na more predstavljaju ključne prekretnice za Blue Origin u njegovom nastojanju da se ravnopravnije natječe s Elon Muskovim SpaceX-om, vodećom svjetskom tvrtkom za lansiranje raketa.

Web prijenos uživo tvrtke Blue Origin prikazao je raketu kako se uzdiže s lansirnog tornja kroz vedro popodnevno nebo u grmljavini plamena i oblacima pare.

Lansiranje je uslijedilo nakon nekoliko dana odgode zbog oblačnog neba i geomagnetske oluje. Oko 10 minuta nakon lansiranja, 17 katova visoka raketa prvog stupnja New Glenn izvršila je povratno slijetanje na morsku platformu, nazvanu Jacklyn u čast Bezosove majke, koja je plutala Atlantikom, postižući za Blue Origin važan podvig u ponovnoj upotrebi koji je SpaceX započeo.

Prvi pokušaj takvog slijetanja u siječnju nije uspio. Lansiranjem u četvrtak, NASA-ina dvostruka letjelica EscaPADE postala je prvi znanstveni teret koji je Blue Origin isporučio u svemir za NASA-u ili bilo kojeg drugog klijenta.

Danas smo postigli potpuni uspjeh misije i jako sam ponosan na tim, rekao je Dave Limp, izvršni direktor Blue Origina.

Elon Musk je priznao postignuće Blue Origina, objavivši na svojoj društvenoj platformi X: Čestitamo @JeffBezos i timu @BlueOrigin!

U kontrolnom centru misije Blue Origin's Rocket Park u Cape Canaveralu prolomili su se uzvici oduševljenja dok je video prikazivao slijetanje prvog stupnja rakete, nazvanog "Never Tell Me the Odds", aludirajući na rečenicu koju je izgovorio junak "Ratova zvijezda" Han Solo u filmu "Imperij uzvraća udarac".

Oko 20 minuta kasnije, kontrola misije potvrdila je da je gornji stupanj New Glenna ispunio svoju primarnu misiju - slanje svemirske letjelice EscaPADE u svemir kako bi se upustila u 22-mjesečno putovanje na Mars.

Dvostruke svemirske letjelice, nazvane Blue i Gold, trebale bi stići na Mars 2027. godine i ući u sinkronizirane eliptične orbite za 11-mjesečno proučavanje svemirskog vremenskog okruženja planeta. Instrumenti na satelitima analizirat će kako solarni vjetrovi - fluktuirajući tok visokoenergetskih nabijenih čestica sa Sunca - međusobno djeluju s relativno slabim Marsovim magnetskim poljem i kako je ta interakcija doprinijela iscrpljivanju tanke Marsove atmosfere. Nalazi će pomoći objasniti zašto je Mars, nekada topliji i vlažniji, postao pustinjski planet i kako sunčevo zračenje utječe na površinu Crvenog planeta.

EscaPADE, skraćenica za Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers, izvorno je trebao biti lansiran u listopadu 2024., ali je misija odgođena zbog zastoja u razvoju rakete New Glenn.

Satelite Blue i Gold za NASA-u je izgradila kalifornijska zrakoplovna tvrtka Rocket Lab, a instrumente je isporučilo Sveučilište Kalifornija, Berkeley.

Blue Origin, koji je osnovao Bezos 2000. godine, do nedavno je bio poznat uglavnom po poslovanju svemirskog turizma koji prevozi bogate putnike do ruba svemira u svojoj suborbitalnoj raketi New Shepard. Jednostupanjska letjelica za višekratnu upotrebu također je prevezla više od 200 znanstvenih eksperimenata unutar svoje kapsule.

Blue Origin je potrošio milijarde dolara na razvoj New Glenna, rakete teške klase dizajnirane da postane glavna lansirna raketa tvrtke za prijevoz ljudi i tereta u orbitu.

Nazvana po Johnu Glennu, prvom Amerikancu koji je orbitirao oko Zemlje, svemirska letjelica proizvodi dvostruko veći potisak pri lansiranju od SpaceX-ove rakete Falcon 9 i otprilike isti kao SpaceX-ov Falcon Heavy, a istovremeno nudi više prostora za teret od svojih konkurenata.

NASA je potrošila otprilike 55 milijuna dolara za misiju EscaPADE, što je skromna cijena u odnosu na druge svemirske programe agencije vrijedne milijarde dolara, i platila je Blue Originu 18 milijuna dolara za let New Glenna, pokazali su podaci o saveznoj nabavi.