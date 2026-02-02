Proteklih godina svi smo dobro upoznali mogućnosti i nevjerojatne sposobnosti umjetne inteligencije, a sljedeći veliki korak u tehnološkom svijetu predstavlja tzv. embodied AI. Riječ je o umjetnoj inteligenciji koja iz digitalnog prelazi u fizički svijet, odnosno integrirana je u fizičke sustave poput robota. Kako to izgleda u praksi imali smo danas prilike vidjeti u prostorijama softverske kompanije Abysalto koja je na druženju s novinarima prikazala dva takva robota, uključujući i humanoidnog robota koji je na kraju i - zaplesao.

Prošle godine ekipa iz Abysalta posjetila je Kinu i nekoliko kompanija koje proizvode robote, a u Zagreb su se vratili s dva modela kompanije Unitree - humanoidnim robotom Unitree G1 i robotskim psom Unitree Go2.

Tijekom predstavljanja, prvi čovjek za AI u ovoj kompaniji Nenad Mandić objasnio je kako su ti roboti za njih razvojne platforme za istraživanje i razvoj embodied AI-a.

Embodied AI je ključni korak naprijed u razvoju umjetne inteligencije. Kada AI dobije tijelo, kada može vidjeti, osjetiti i djelovati, otvara se sasvim nova dimenzija mogućnostiq1“, komentirao je.

Nenad Mandić (Foto: Abysalto)

Danas sam hardver više nije problem te je Mandić glavni naglasak stavio upravo na programiranje te treniranju koje se, prije stvarnog svijeta, odvija u Nvidijinom virtualnom okruženju. Nakon toga se ono što je robot naučio u virtualnom, testira u stvarnom svijetu.

Eto Demerzel

Tijekom prezentacije posebno je zanimljiv bio humanoidni robot koji je interno nazvan Eto Demerzel po fikcionalnom liku iz serije Foundation, odnosno prema romanu Isaaca Asimova. Robot je visok 132 cm i težak solidnih 39 kg, a model koji je prikazan ima mehaničku ruku s tri prsta te bateriju koja bi trebalo izdržati 2 sata autonomije, iako bi to vrijeme pri intenzivnom korištenju trebalo biti kraće.

Kako bi se spretno kretao, ima ugrađena čak 43 motora, brojne senzore, dva računala, 2 kamere i lidar.

U kretanju je prilično spretan (čak nije pao niti kad je blago gurnut), a posebno se istaknuo kao plesač. Zna i karate, no njegove borilačke poteze danas nismo vidjeli.

Potencijal za ovakve robote je velik i raznolik, no tek će vrijeme pokazati u kakvim će se ulogama najbolje snaći. Kao neke od mogućnosti Mandić je izdvojio hospitaliy, zatim podršku prodaji u trgovinama, pomoć starijim osobama u bolnicama i staračkim domovima itd. Robot, naravno, neće moći zamijeniti ljude, doktore i sestre, no moći će se prošetati sobama, snimiti situaciju, saznati ako nekom treba pomoć, donijeti čašu vode i slično. S obzirom na to da ljudskih djelatnika u bolnicama uvijek nedostaje, takvi bi roboti svakako bili korisni.

Abysaltov robot (Foto: Abysalto)

Također, mogli bi biti korisni i u nadzoru i u nekakvim opasnim situacijama - Mandić je spomenuo nedavni požar u Vjesniku. Umjesto ljudi, takve bi prostore mogli pregledati humanoidni roboti, odnosno robotski psi.

Razvoj humanoidnih, a ne specijaliziranih robota

Nedavno je australski stručnjak za robotiku Rodney Brooks, komentirajući situaciju u industriji, spomenuo kako budućnost ne pripada humanoidnim robotima, već specijaliziranim robotima koji neće imati 2 ruke i noge, već kotače, više ruku i slično. Problem je, naglasio je tada, kompliciranost pri razvoju ljudskih ruku i njenih pokreta.

No Mandić je objasnio važnost humanoidnih robota, a to je - univerzalnost. Naime, svijet u kojem živimo napravljen je za ljudsko okruženje - od npr. stepenica kojima se treba popeti, za što trebaju noge, visine stola, otvaranja kvake s rukama i slično. Ako roboti budu specijalizirani, onda bi nam za svaku radnju trebao drukčiji robot, no ako je robot humanoidan, on se jedan model robota može programirati za više različitih uloga, pri čemu bi se za svaki use case, mogle bi se koristiti različite verzije embodied AI-a.

Što se budućnosti tiče, teško je predvidjeti u kojem će se smjeru tržište razvijati. Ono što se može očekivati jest da će s vremenom cijene hardvera padati pa će roboti biti i dostupniji, a kompanije poput Abysalta bi kupcima i korisnicima, naglasio je Mandić, mogle prodavati obavljanje radnji, odnosno ako kompanijama treba neka usluga od robota, to će i dobiti i upravo bi to mogao biti jedan od modela koji će na kraju prevladati.

Iz Abysalta su najavili daljnja istraživanja, suradnje i razvojne projekte koji će embodied AI približiti domaćoj industriji, institucijama i partnerima, s jasnim ciljem: omogućiti da nove tehnologije iz laboratorija brže stignu u stvarni svijet.

