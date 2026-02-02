Umjetna inteligencija ne pronalazi svoju primjenu samo na Zemlji, već i u svemiru, milijunima kilometara daleko od naših računala.

Naime, NASA je objavila kako su njeni znanstvenici iskoristili snagu umjetne inteligencije kako bi "isplanirali" sigurnu rutu za rover Perseverance koji istražuje Mars.

Podsjetimo, rover Perseverance istražuje površinu Marsa u potrazi za tragovima vode odnosno potencijalnim tragovima života. Do sad je prikupio desetke uzoraka tla i stijena, koji bi tek trebali biti poslani na Zemlju na detaljniju analizu.

Kako su priopćili iz NASA-e, generativna umjetna inteligencija iskorištena je kako Perseverance sam, bez potrebe za ljudskim planiranjem rute, prošao određenim dijelom površine Marsa. AI planirana vožnja održana je početkom prosinca 2025. godine, a iz NASA-e su se tak sad pohvalili rezultatima.

Ova demonstracija pokazuje koliko su naše mogućnosti napredovale i proširuje načine na koje ćemo istraživati ​​druge svjetove, rekao je administrator NASA-e Jared Isaacman. Autonomne tehnologije poput ove mogu pomoći misijama da djeluju učinkovitije, reagiraju na zahtjevan teren i povećaju znanstveni doprinos kako se udaljenost od Zemlje povećava. To je snažan primjer kako timovi pažljivo i odgovorno primjenjuju novu tehnologiju u stvarnim operacijama.

Kako su pojasnili, tijekom demonstracije koristili su vrstu generativne umjetne inteligencije (model vizualnog jezika) kako bi analizirali postojeće podatke o površinskim misijama. Umjetna inteligencija koristila je iste podatke i slike koje koriste i ljudi prilikom planiranja roverove rute.

Naime, zbog velike udaljenosti između Zemlje i Marsa, nije moguće pratiti kretanje Perseverancea u stvarnom vremenu, već se sve njegove rute moraju dobro isplanirati unaprijed i poslati mu upute koje on potom izvršava.

U ovom slučaju, NASA je iskoristila Claude AI modele tvrtke Anthropic kako bi generativna umjetna inteligencija analizirala orbitalne snimke visoke rezolucije i podatke o nagibu terena iz digitalnih modela. Nakon što je identificirao kritične značajke terena, sustav je generirao kontinuiranu putanju.

Temeljni elementi generativne umjetne inteligencije pokazuju velike mogućnosti za pojednostavljenje temelja autonomne navigacije za vožnju izvan planeta: percepciju (viđenje stijena i valova), lokalizaciju (znanje gdje se nalazimo) te planiranje i kontrolu (odlučivanje i izvršavanje najsigurnijeg puta), rekla je Vandi Verma, inženjerka u JPL-u i članica inženjerskog tima Perseverance. Krećemo se prema danu kada će generativna umjetna inteligencija i drugi pametni alati pomoći našim površinskim roverima da se nose s vožnjama kilometrima uz minimiziranje opterećenja operatera i označavanje zanimljivih površinskih značajki za naš znanstveni tim pretraživanjem ogromnih količina slika rovera.

Izvor: NASA