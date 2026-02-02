Nakon što je u listopadu prošle godine OpenAI predstavio aplikaciju za generiranje videozapisa Sora, ona je u kratko vrijeme zasjela na prvo mjesto američke Appleove trgovine aplikacija. Iako se Sora mogla koristiti samo uz pozivnicu, svakodnevno ju je preuzimalo više od 100 tisuća korisnika putem App Storea, a do prvog milijuna preuzimanja Sori je trebalo manje vremena nego ChatGPT-u. I sve to dok je Sora, dakle, bila dostupna samo uz pozivnicu te je bila dostupna samo za Appleove uređaje. Prilično impresivno.

Mediji su Soru prozvali TikTokom umjetne inteligencije, a kako je broj preuzimanja rastao velikom brzinom, tako su porasla i očekivanja OpenAI-a. No nakon odličnog starta, s vremenom je interes korisnika opao. Posebno zabrinjavajući jest podatak Appfiguresa prema kojem je broj preuzimanja u prosincu u odnosu na mjesec ranije pao za više od 30 posto. Naime, tijekom prosinca obično se bilježi rast broja preuzimanja i korištenja mobilnih aplikacija jer mnogi tada za poklon dobivaju pametne telefone, odnosno na praznicima su i godišnjim odmorima pa imaju više vremena za aplikacije i igre, no to vrijeme očigledno nisu koristili na Soru.

Pritisak konkurencije

Nakon prosinca, pad je zabilježen i u siječnju i to od čak 45 posto, a osim pada preuzimanja, podaci pokazuju da korisnici troše sve manje novaca u toj aplikaciji - u siječnju je taj pad iznosio 32 posto.

Na američkom App Storeu Sora više nije niti među 100 besplatnih aplikacija, dok je na Google Playu na tom tržištu pala na 181. mjesto. Ukupno je na iOS-u i Androidu broj preuzimanja Sore dosegnuo nešto manje od deset milijuna, pri čemu su na aplikaciji korisnici potrošili 1,4 milijuna dolara (većinu novaca potrošili su Amerikanci).

Više je razloga za pad popularnosti, odnosno preuzimanja ove aplikacije, kao i vremena koje korisnici troše unutar nje. Jedan je svakako konkurencija, prvenstveno Googleov Gemini i njihov Nano Banana model, koji je oduševio korisnike svojim mogućnostima, a Sora je imala problema i s kršenjem autorskih prava, zbog čega su morali povećati ograničenja unutar aplikacije, što je također utjecalo na njeno korištenje, objasnili su na Tech Crunchu.

Situacija se činila malo boljom za OpenAI kada su najavili partnerstvo s Disneyem zahvaljujući kojem su korisnici mogli generirati videa s njihovim likovima unutar aplikacije, no to se partnerstvo ipak nije odrazilo na povećanje broja preuzimanja ili korištenja aplikacije. Također, niti u Disneyju nisu baš bili oduševljeni kada su vidjeli neke od čudnih videa koja su korisnici napravili s njihovim likovima u glavnoj ulozi.

