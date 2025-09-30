TikTok bi uskoro mogao dobiti novog i prilično neočekivanog konkurenta. Na takvoj aplikaciji, prema tehnološkim medijima, navodno radi OpenAI, a iako bi ona trebala sličiti na TikTok s vertikalnim prikazom videozapisa i sličnim načinom navigacije, postoji jedna velika razlika između onog što priprema Altman i kineske platforme.

Naime, dok je TikTok fokusiran na videa koja su snimili korisnici, na Altmanovoj aplikaciji neće se moći uploadati fotografije i videozapisi s telefona. Naime, ona će biti u potpunosti bazirana na sadržaju generiranom putem umjetne inteligencije. OpenAI uskoro će predstaviti svoj novi model za generiranje videa (Sora 2) i upravo bi taj model trebao pokretati aplikaciju, odnosno omogućiti stvaranje videa.

Samo AI videa

Unutar aplikacija, Sora 2 moći će generirati videa u maksimalnom trajanju od 10 sekundi, prenose na Wiredu, no još nije poznato hoće li se izvan aplikacije putem ovog modela moći stvarati duži videozapisi. Podsjetimo, i TikTok je na početku imao ograničenje trajanja videozapisa (samo 15 sekundi), no s vremenom su to ograničenje podigli na 10 minuta. Ovaj alat trebao bi imati i sustav za potvrdu identiteta, a oni koji potvrde svoj identitet, moći će koristiti svoje AI generirane likove u videozapisima.

OpenAI je već interno testirao ovu aplikaciju te su dojmovi korisnika itekako pozitivni, što znači da bi lansiranje platforme namijenjene svima moglo biti blizu.

Kakve su mogućnosti alata za generiranje videa mogli smo vidjeti već prilikom predstavljanja prvog modela Sore, a s vremenom su i druge kompanije predstavile vlastite alate. Googleov nedavni alat pokazao se posebno impresivnim, a veliki napredak sada očekujemo i od Sore 2.

Prema Wiredu, OpenAI je vidio priliku za aplikaciju koja će konkurirati TikToku nakon što je Trump više puta produžio krajnji rok za TikTok u SAD-u. U međuvremenu je ipak postignut dogovor oko sudbine kineske društvene mreže čiji će američki odjel biti u većinskom vlasništvu i pod kontrolom američkih poslovnih subjekata, iako treba naglasiti kako svi detalji oko ovog dogovora još nisu poznati.

S obzirom na to da je danas na internetskim stranicama i društvenim mrežama sve teže razlikovati stvarne fotografije i videozapise od onih stvorenih putem AI-ja, u ovom slučaju barem ćemo znati da je svaki video stvoren isključivo putem te tehnologije.

Izvor: Engadget