Kada je Google predstavio svoj alat za generiranje fotografija Nano banana korisnici su bili oduševljeni njegovim mogućnostima te kvalitetom i prije svega realnošću fotografije. Za neke je fotografije zaista bilo teško, odnosno skoro pa nemoguće prepoznati da nisu stvarne, već da su nastale zahvaljujući umjetnoj inteligenciji.

Ova je kompanija sada predstavila poboljšanu verziju ovog alata - Nano banana Pro, a samo ime govori kako su njegove mogućnosti još veće, što znači da će nepostojeće, odnosno lažne fotografije postati još realnije.

Nakon što je predstavljen novi alat, na internetu su se pojavile dvije verzije jedne AI fotografije na kojoj se nalazi djevojka koja sjedi u kafiću. Slika djevojke s lijeve strane napravljena je putem alata Nano banana, a desna s novim i naprednijim Googleovim alatom. Ta fotografija napravljena s Nano banana pro toliko je realna da su korisnici na platformi X napisali kako to označava kraj tradicionalne fotografije. Gotovo je!, kratko i jasno su napisali korisnici ove društvene mreže što misle o budućnosti fotografije s ovakvim alatima. Završeno je doba fotografskih dokaza. Slike više nisu svjedoci, nego samo hipoteze, slikovito je objasnila ovu situaciju voditeljica podcasta Maalvika Bhat.

Veliki napredak u kratko vrijeme

People are declaring the end of traditional photography. https://t.co/lfEmk1oGgO — Newsweek (@Newsweek) November 27, 2025

Te su fotografije, prenose na Newsweeku, zapalile internet jer pokazuju koliko je napredak ostvaren u kratko vrijeme. Na ovoj stranici objašnjavaju kako fotografija s lijeve strane ima klasičan osjećaj na koji smo navikli s takvim AI fotografijama - previše je sjajna i retuširana, dok se za drugu fotografiju, napravljenu s Nano banana pro, čini kao da je preuzeta s Instagrama bilo koje mlade djevojke. Tekstura i ton slike izgledaju stvarno i čini se gotovo nemogućim da netko uoči razliku između toga i prave slike, objasnili su.

A jedno istraživanje napravljeno još prije dvije godine pokazalo je kako samo 61 posto ljudi može pravilno prepoznati fotografije koje su napravljene s AI. A takve se slike godinama se šire internetom i na njih su mnogi nasjeli - neke od najpoznatijih su Trumpovo uhićenje i papa u bijeloj bundi.

Iako postoji tehnologija koja bi trebala prepoznati lažnu fotografiju od stvarne, ona nije sto posto sigurna, a naravno ljudi je neće koristiti za svaku fotografiju koju vide. Ono što nam donosi budućnost, čini se, jest da ćemo na fotografiju (ali i video), pogotovo ako su malo neuobičajene, gledati kao na potencijalno lažnu tako da će granica između onog što je stvarno, a što ne postati sve tanja.