Talijanski parlament odobrio je novi okvirni zakon o umjetnoj inteligenciji kojim će se distribucija fotografija ili videozapisa generiranih umjetnom inteligencijom bez pristanka prikazanih osoba kažnjavati s do pet godina zatvora.
Mjera, koju su podržala oba doma parlamenta, usmjerena je na pojedince i tvrtke koje distribuiraju fotografije ili videozapise stvorene umjetnom inteligencijom bez dopuštenja.
Najčešće su žrtve žene
U slučajevima takozvanih deepfakeova, može se činiti da je netko rekao ili učinio nešto što zapravo nikada nije.
Zakonodavci su djelovali nakon niza nedavnih slučajeva koji uključuju pornografske videozapise generirane umjetnom inteligencijom, u kojima su žene, uključujući javne osobe, često bile žrtve.
Prema vladi u Rimu, Italija je prva članica EU-a koja je uspostavila nacionalni pravni okvir koji uključuje nove smjernice Europske unije o umjetnoj inteligenciji.
Zakon utvrđuje opća načela za korištenje umjetne inteligencije i nalaže vladi da izradi detaljne propise o korištenju sustava umjetne inteligencije.