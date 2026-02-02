Virus Nipah izaziva veliku zabrinutost u Aziji, nakon što su dvije osobe umrle od posljedica zaraze tim virusom u Indiji. Stručnjaci pak upozoravaju na njegovu opasnost, zbog visoke smrtnosti i potencijala širenja s životinja na ljude.

To je ozbiljna bolest, ističe u komentaru za The Conversation profesor Allen Cheng s australskog Sveučilišta Monash. Nedavne smrti u indijskoj saveznoj državi Zapadni Bengal potaknule su zemlje poput Tajlanda, Malezije i Singapura na uvođenje pojačanih mjera pregleda i testiranja.

Što je zapravo virus Nipah?

Virus Nipah pripada skupini henipavirusa, sličnih virusu Hendra, i zoonotski je, što znači da se prenosi s životinja na ljude. Njegova izbijanja se povremeno događaju u Aziji, objasnio je profesor Cheng. Virus se prvi put pojavio u Maleziji 1998. godine, gdje su svinje bile povezane s prijenosom na ljude.

Prenos se odvija pretežito na tri načina. Prvo, ljudi se mogu zaraziti izravnim kontaktom s šišmišima ili njihovim tjelesnim tekućinama, uključujući slinu, urin ili izmet. Drugo, kontaminirana hrana, poput soka od palme, može prenositi virus kada je u kontaktu s tjelesnim tekućinama zaraženih šišmiša. Treće, iako rjeđe, prijenos s čovjeka na čovjeka moguć je bliskim kontaktom sa zaraženom osobom, osobito putem tjelesnih izlučevina u kućanstvima ili bolnicama.

Brzi i teški simptomi

Simptomi se obično javljaju unutar četiri dana do tri tjedna. Zaraza Nipah virusom može uzrokovati upalu pluća, ali najviše zabrinjavaju njegovi neurološki učinci. Može izazvati encefalitis, odnosno upalu mozga koja doprinosi visokoj smrtnosti. Profesor Cheng opisao je raspon simptoma među koje spadaju: groznica, napadaji, poteškoće s disanjem, gubitak svijesti, jake glavobolje, paraliza udova, nesvjesni trzajni pokreti ili nagle promjene u ponašanju.

Oni koji prežive akutnu fazu zaraze, mogu se suočiti s ponovnim encefalitisom godinama kasnije, ponekad i više od desetljeća nakon infekcije, ističe Cheng.

Postoji li cjepivo ili lijek?

Trenutačno ne postoji odobreno liječenje, niti cjepivo za virus Nipah. Trenutno se u Australiji razvija eksperimentalno liječenje pod nazivom m102.4. U fazi 1 kliničkog ispitivanja, provedenog 2020. godine, jedna doza lijeka primijenjena je zdravim volonterima kako bi se procijenila njegova podnošljivost i moguće nuspojave, no njegova široka primjena je još daleko.

U ovom trenutku se ispituje kao lijek, naglasio je profesor Cheng.

Treba li strahovati?

Unatoč slučajevima zaraze i smrti, profesor Cheng ističe da virus Nipah vjerojatno neće izazvati pandemiju poput COVID-19. Prijenos između ljudi je neučinkovit, a većina infekcija dolazi od životinja ili putem kontaminirane hrane. Za putnike izvan zahvaćenih područja rizik od zaraze ostaje nizak.

Općenito, sve treba staviti u kontekst. Nipah je važan za zahvaćene zemlje, ali izvan tih zemalja, to je samo nešto što pomno pratimo i prema čemu moramo biti oprezni, piše na kraju profesor Cheng.