Poskupljenje sirovina poput platine, paladija i rodija u velikoj mjeri utječe na troškove u automobilskoj industriji, upozorila je u srijedu južnokorejska Kia Corp.

Platina se u automobilskoj industriji uglavnom koristi u svjećicama i katalizatorima. Stroža regulativa propisuje proizvođačima da u automobile ugrađuju više platine, što pak zadržava pozitivan trend potražnje, napominje Reuters.

Cijene platine nižu pak u posljednje vrijeme rekorde, prateći trend ostalih plemenitih metala, poput zlata, srebra i paladija.

U srijedu oko podneva unca platine stajala je tako na fizičkom tržištu 2.650,00 dolara i nadmašila je dosadašnji rekord od 29. prosinca prošle godine za 6,9 posto.

Poskupljenje memorijskih čipova pak još nije utjecalo na poslovanje Kije, napominje uprava.

U ovoj godini Kia planira rast na trima ključnim tržištima pa je tako za SAD zacrtala prodaju 915 tisuća vozila, za Europu 594 tisuća, a za Indiju 302 tisuće, i to kroz lansiranje novih modela.

Cilj nam je povećati prodaju u Europi za 11,1 posto, uz podršku električnih vozila, i prodaju u SAD-u za 4,7 posto, uz podršku hibrida, rekao je financijski direktor Kije Kim Seung-jun, nazivajući prodajni cilj tvrtke za ovu godinu „ambicioznim“.