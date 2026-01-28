Poskupljenje sirovina poput platine, paladija i rodija u velikoj mjeri utječe na troškove u automobilskoj industriji, upozorila je u srijedu južnokorejska Kia Corp.tri vijesti o kojima se priča Svaka aktivnost je bitna Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici Radili na tome više od 10 godina Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet Alex Karp Ima li više smisla upisati ovakav fakultet? Stručnjak tvrdi kako će AI uništiti jednu vrstu poslova
Platina se u automobilskoj industriji uglavnom koristi u svjećicama i katalizatorima. Stroža regulativa propisuje proizvođačima da u automobile ugrađuju više platine, što pak zadržava pozitivan trend potražnje, napominje Reuters.
Cijene platine nižu pak u posljednje vrijeme rekorde, prateći trend ostalih plemenitih metala, poput zlata, srebra i paladija.
U srijedu oko podneva unca platine stajala je tako na fizičkom tržištu 2.650,00 dolara i nadmašila je dosadašnji rekord od 29. prosinca prošle godine za 6,9 posto.
Poskupljenje memorijskih čipova pak još nije utjecalo na poslovanje Kije, napominje uprava.
U ovoj godini Kia planira rast na trima ključnim tržištima pa je tako za SAD zacrtala prodaju 915 tisuća vozila, za Europu 594 tisuća, a za Indiju 302 tisuće, i to kroz lansiranje novih modela.
Cilj nam je povećati prodaju u Europi za 11,1 posto, uz podršku električnih vozila, i prodaju u SAD-u za 4,7 posto, uz podršku hibrida, rekao je financijski direktor Kije Kim Seung-jun, nazivajući prodajni cilj tvrtke za ovu godinu „ambicioznim“.