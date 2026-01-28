Samsung je i službeno najavio jednu od najiščekivanijih opcija koja će se pojaviti na njihovom novom pametnom telefonu S26 serije. Kako su istaknuli, radi se o "novoj razini privatnosti", koja štiti telefon (i podatke na ekranu) od znatiželjnih pogleda, gdje god se nalazili.

Sada možete pregledavati poruke ili unositi lozinke u javnom prijevozu, bez razmišljanja tko bi mogao „viriti preko ramena“, ističu iz Samsunga.

Dodaju kako će nove postavke korisnicima dati mogućnost da sami odluče što im najbolje odgovara. Moći će ih prilagoditi tako da štite određene aplikacije ili se uključuju prilikom unosa pristupnih podataka za zaštićen sadržaj telefona.

S više postavki za kontrolu vidljivosti, možete ograničiti što drugi mogu vidjeti prema razini zaštite koju trebate, najavljuju iz Samsunga.

Također, bit će moguće zaštititi određene dijelove korisničkog sučelja, poput skočnih obavijesti (pop-up notifikacija).

Kako će to izgledati podijelili su neki od korisnika na platformi X i moramo priznati da djeluje impresivno.

Exclusive！



The privacy screen on the Samsung S26 Ultra goes far beyond a global privacy mode. It also supports partial, localized privacy control.



Here is how it works.



You can apply privacy protection to only a specific part of the screen, for example a message notification… pic.twitter.com/RWJPtR0qc8 — Ice Universe (@UniverseIce) January 28, 2026

Iz Samsunga naglašavaju kako je nova razina privatnosti rezultat istraživanja i razvoja koji je trajao više od pet godina. Proučavano je kako ljudi koriste pametne telefone, što smatraju privatnim i kako sigurnost treba izgledati u svakodnevnom životu. Rezultat je spoj hardvera i softvera, pažljivo usklađen da štiti, a da ne smeta.

"Privacy Screen" bit će predstavljen kad i nova S26 serija, na Samsungovom Galaxy Unpacked događaju koji će se održati 25. veljače u San Franciscu