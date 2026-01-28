Iz riječke policije ponovno su upozorili na internetske prijevare, koje postaju sve kreativnije te su posebno izdvojili prijevaru kojom je 78-godišnjakinja iz Delnica, povjerovavši da će joj poznati glazbenik održati privatni koncert, ostala bez tisuću eura.

Iz Policijske uprave primorsko goranske naglašavaju kako gotovo svaki dan zaprime prijavu o počinjenju neke od internetskih prijevara na štetu građana. U proteklih tjedan dana je tako oštećeno petero hrvatskih državljana iz Delnica, Malog Lošinja, Opatije i Rijeke, a počiniteljima, kažu, ne nedostaje kreativnosti tijekom počinjenja kažnjivih djela.

U tijeku je kriminalističko istraživanje u Delnicama, radi otkrivanja počinitelja, koji je materijalno oštetio 78-godišnjakinju. Ona je putem društvene mreže lani komunicirala s nepoznatim strancem, koji se predstavio kao menadžer svjetski poznatog glazbenog umjetnika, u čije ime organizira susrete u domovima obožavatelja.

Pozvao ju je da se prijavi za "privatni koncert" te za troškove organizacije uplati "samo 1000 eura."

Nadajući se očekivanog susretu s obožavanim glazbenikom, žena je uplatila novac na strani bankovni račun, a budući da se ni susret ni koncert do danas nisu održali, a i prekinuta je komunikacija s oštećenom, prijevaru je prijavila policiji.

Riječka policija izdvojila je još jedan slučaj. Riječanka, 80-godišnjakinja, primila je poziv nepoznate ženske osobe i povjerovala kako je u poslovanju investicijskim dionicama zaradila veći iznos novaca, koji će joj biti uplaćen nakon što preuzme aplikaciju na svoj mobilni uređaj i dostavi svoje osobne i bankovne podatke.

Povjerovala je u neočekivanu novčanu dobit, dostavila je tražene podatke putem dodane aplikacije, a kada je u banci provjerila stanje računa, shvatila je kako joj je nepoznatom transakcijom s računa otuđeno 3700 eura.