Tim hongkonških znanstvenika razvio je sustav za vremensku prognozu DDMS koji koristi tehnologiju umjetne inteligencije (AI) kako bi predviđao oluje i obilne kiše do četiri sata prije nego što do njih dođe, što je dosad bilo moguće u razdoblju od 20 minuta do dva sata unaprijed.tri vijesti o kojima se priča Svaka aktivnost je bitna Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici Radili na tome više od 10 godina Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet Alex Karp Ima li više smisla upisati ovakav fakultet? Stručnjak tvrdi kako će AI uništiti jednu vrstu poslova
Sustav će pomoći vladama i hitnim službama da učinkovitije odgovore na sve češće ekstremne vremenske nepogode povezane s klimatskim promjenama, kazao je tim hongkonškog sveučilišta znanosti i tehnologije (HKUST) u srijedu.
Nadamo se da ćemo moći koristiti AI i satelitske podatke za poboljšanje predviđanja ekstremnog vremena ne bismo li bili bolje pripremljeni, kazala je Su Hui, profesorica sveučilišnog odjela za građevinarstvo i okoliš, koja je predvodila projekt.
Svrha sustava je predvidjeti obilne kiše, rekla je Su na tiskovnoj konferenciji sazvanoj kako bi se opisao rad objavljen u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences u prosincu.
Razvijen u suradnji s kineskim meteorološkim vlastima, sustav ažurira svoja predviđanja svakih 15 minuta te je povećao točnost za preko 15 posto, kazao je tim.
Njihov rad je ključan za Hong Kong i Kinu koji su se 2025. suočili s natprosječno velikim brojem tajfuna i kiša, kazali su znanstvenici.
Grad je prošle godine pet puta izdao najviše upozorenje zbog kiša, a drugo najviše upozorenje 16 puta, što se dosad nije dogodilo, kazale su hongkonške meteorološke vlasti koje zajedno s kineskima rade na primjeni novog modela u svoje prognoze.
DDMS je treniran podacima o temperaturi koje je između 2018. i 2021. prikupio kineski satelit Fengyun-4.
Sateliti mogu detektirati nastajanje oblake ranije od drugih sustava za predviđanje poput radara, dodala je Su.