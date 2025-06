Aplikacija za prognozu kaže da postoji 40 % šanse za kišu? Evo što to doista znači

Svaki dan milijuni ljudi provjeravaju svoje telefone kako bi odlučili što odjenuti, trebaju li ponijeti kišobran ili promijeniti, odnosno otkazati planove na otvorenom. Često vide nešto poput podatka 30 % šanse za kišu. Ali što taj postotak zapravo znači? Je li to samo nagađanje? Znači li da će kiša padati 30 % dana? Ili na 30 % područja grada ili lokalnog područja?

Suprotno uvriježenom mišljenju, navedeni postotak ne odnosi se na to koliko će dugo padati kiša niti koliko će velik dio područja biti mokar. Umjesto toga odnosi se na nešto konkretnije, a to je vjerojatnost da će mjerljiva količina oborine pasti na određenoj lokaciji tijekom prognoziranog razdoblja. U meteorološkim terminima to se naziva vjerojatnost oborine.

Pravo značenje postotka

Dakle, izraz 30 % šanse za kišu znači da postoji 30 % šanse da će na točnoj lokaciji na kojoj se nalazite tijekom prognoziranog vremena pasti ikakva kiša, odnosno minimalno 0,25 mm po kvadratnom metru. Riječ je o tome hoće li uopće pasti kiša na vašoj lokaciji, a ne koliko će kiša trajati, koliko će biti obilna ili koliko će široko padati.

Na primjer, čak ni 10 % šanse za oborine ne isključuje mogućnost iznenadnog, neočekivanog pljuska, već samo znači da je to malo vjerojatno. Dok 80 % šanse znači da je kiša vrlo vjerojatna negdje u blizini, ona možda neće pasti upravo na vas ili na vašoj lokaciji.

Kako se taj postotak izračunava

Vjerojatnost oborine određuje se pomoću dvaju glavnih faktora:

povjerenje – koliko je prognostičar siguran da će oborina pasti

pokrivenost – za koliki se dio prognoziranog područja očekuje da će dobiti oborinu.

Zbog toga dvije prognoze mogu pokazivati isti postotak, a temeljiti se na vrlo različitim scenarijima, gdje jedna može značiti malu šansu za široko rasprostranjenu laganu kišu, a druga pak visoku šansu za kratku lokalnu oluju.

Česte zablude i važnost razumijevanja danih podataka

Mnogi ljudi misle da šansa za kišu znači koliko će dugo kiša padati tijekom dana, koliko će velik dio grada ili regije dobiti kišu ili koliki će intenzitet imati kiša.

Ništa od toga nije točno. To samo znači da postoji vjerojatnost da će oborina pasti upravo na vašoj lokaciji. To je sve.

Razumijevanje navedenog može promijeniti način na koji se pripremate za dan. Prognoza od 20 % možda vas neće spriječiti da odete na izlet – ali ćete znati da postoji mala šansa da biste mogli pokisnuti ili biti izloženi iznenadnom pljusku. No, ako imate prognozu od 70 % za kišu, onda odlazak na otvoreno možda treba odgoditi za neki drugi dan.

Izvor: Optic Weather