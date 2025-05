Šokantne prognoze svjetskih meteorologa: Proživjeli smo 10 najtoplijih godina, a pravo zagrijavanje tek nas čeka

Ovo je prvi put da to vidimo u našim prognozama, primijetio je Adam Scaife iz Meteorološkog zavoda. To je šok, iako smo u ovoj fazi i mislili da je to moguće.

Hina | 28.05.2025. / 08:57