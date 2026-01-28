Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) u srijedu je obilježila 20. europski dan zaštite osobnih podataka, održavši konferenciju o njihovoj zaštiti u sustavima umjetne inteligencije (AI), na kojoj je istaknuto da AI zahtijeva dodatnu pažnju i mjere za sigurnost tih podataka.tri vijesti o kojima se priča Svaka aktivnost je bitna Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici Radili na tome više od 10 godina Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet Alex Karp Ima li više smisla upisati ovakav fakultet? Stručnjak tvrdi kako će AI uništiti jednu vrstu poslova
Konferencija je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici okupila brojne sudionike iz javnog i privatnog sektora, koje je ravnatelj AZOP-a Zdravko Vukić, ujedno i potpredsjednik Europskog odbora za zaštitu podataka, podsjetio da je taj dan proglašen 28. siječnja 2006., i otada se obilježava diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj u organizaciji AZOP-a.
Otkako AI globalno raste AZOP se, po riječima Vukića, intenzivno bavi i time u sklopu Opće uredbe GDPR, s glavnim ciljem zaštite hrvatskih građana i njihovih osobnih podataka.
Hrvatska na 6. mjestu u EU po broju izrečenih kazni
Zaštita nije na zadovoljavajućoj razini i činimo sve što možemo da voditelje obrade podataka educiramo da to rade u skladu s GDPR-om, te smo, pogotovo za manje tvrtke koje nemaju dovoljno novca, razvili i virtualnog asistenta Olivia, koji besplatno putem 15 modula omogućava voditeljima obrade, tvrtkama i organizacijama da se usklade sa GDPR-om. Bilo je i velikih, koji se nisu usklađivali, pa smo izrekli i mnoge kazne, istaknuo je Vukić.
Naveo je da su samo prošle godine izrekli neke od najdrastičnijih kazni, 13 upravno-novčanih u visini od gotovo 7 milijuna eura, čime je Hrvatska na 6. mjestu na razini EU-a. Kako je Vukić naglasio, ispred su 'samo' velike zemlje poput Njemačke, Italije, Španjolske i sl., koje imaju puno više sredstava i ljudi koji se bave time, za razliku od AZOP-a, koji će zasigurno trebati pojačanje s obzirom na AI i tehnološke i društvene promjene koje s time dolaze.
Za izrečene kazne kazao je da potvrđuju da voditelji obrada podataka nisu još dovoljno usklađeni s GDPR-om te smatra da još uvijek ima dovoljno posla u prevenciji zaštita osobnih podataka građana.
Naveo je i da su u zadnjih pet godina, otkako je na čelu AZOP-a, izrekli 98 upravnih novčanih kazni u visini većoj od 16 milijuna eura, a naplaćeno je više od 70 posto, što, po njemu, pokazuje efikasnost rada tima u toj agenciji.
Nažalost, oni kojima je primarni 'core' biznis obrada osobnih podataka klijenata, bilo da su to banke, telekomi, agencije za naplatu potraživanja, kladionice, osiguravatelji ili drugi, moraju to raditi u skladu s GDPR-om, koji je sad već u punoj primjeni osam godina. Organizacije moraju shvatiti da moraju biti usklađene, pogotovo one koje imaju dovoljno financijskih sredstava da poduzmu sve tehničke i organizacijske mjere za to, poručio je Vukić. Za građanstvo je rekao da su sve svjesniji toga, čemu je pridonio i AZOP, odgovarajući na njihove brojne upite za zaštitu prava.
Digitalni omnibus
AZOP je aktivan i na međunarodnoj sceni te daje svoj doprinos, primjerice, i u izmjenama GDPR-a, koje je u studenome 2025. predložila Europska komisija (EK).
EK je predložila izmjene niza ključnih propisa u području digitalne regulacije, uključujući i izmjene GDPR (Opće uredbe o zaštiti podataka) i Akta o umjetnoj inteligenciji, objedinjene u okviru tzv. Digitalnog omnibusa. Iako su najavljene izmjene usmjerene na pojednostavljenje regulatornog okvira i poticanje razvoja inovacija te digitalnoga gospodarstva, istodobno otvaraju i važna pitanja o očuvanju visoke razine zaštite osobnih podataka koju građani EU-a danas uživaju, rekao je.
Među tim izmjenama, kaže, ima dobrih, ali i onih s kojima se u AZOP-u ne slažu, primjerice s redefiniranjem pojma osobnog podatka, koja bi zapravo promijenila opseg opseg primjene te opće uredbe. U predstojećim pregovorima i sastancima to neće podržati, kao ni druge izmjene koje narušavaju opseg tih prava, dok će se zalagati za one koje potiču inovacije i pravnu sigurnost.
AI je ipak 'samo' alat i tehnologija koja treba služiti ljudima
Prodekan varaždinskog fakulteta FOI Zlatko Stapić naglasio je važnost suradnje sa AZOP-om te izrade alata za odgovorno korištenje AI-ja, dok je odvjetnica i znanstvenica Ema Menđušić Škugor rekla da oko AI-ja ima dosta podijeljenih stavova, od toga da neki misle da će zamijeniti ljude, do toga da ju mnogi vide i kao priliku za povećanje produktivnosti, uz istodobno 'prikazivanje' puno primjera gdje griješi.
Da ste nekoliko modela AI-ja pitali što je veće, 0,9 ili 0,10, rekli bi vam da je 0,10 jer 10 prepoznaje kao veći broj, pa i stoga mislim da smo još malo daleko od toga da će nas zamijeniti. Ipak, ne možemo zanemariti utjecaj koji ta tehnologija ima na građane, zakonodavstvo, sudstvo, biznis i ostalo. Bitno je shvatiti da je to tehnologija i alat koji treba služiti ljudima, a ne neka osoba ili sl. I koliko god se neki alat AI-ja čini pametnim, i koliko god vam primjerice u razgovoru podilazi ipak je važno osvijestiti da je to programirano i treba uzimati s rezervom, upozorila je Menđušić Škugor.
Strah od AI-a smatra donekle opravdanim, jer je to izuzetno moćan i koristan alat koji može jako naštetiti i privatno i poslovno ako se ne koristi pravilno, jer AI i "puno griješi, puno halucinira i o tome nikada neće ništa reći".
Iznijela je i podatke iz istraživanja američkog MIT-a iz 2025. koje pokazuje da 95 posto organizacija koje su implementirale AI trenutno od toga nemaju neke naročite koristi, a svega pet posto organizacija u svijetu ostvaruje milijarde o kojima slušamo i čitamo, dok istodobno puno ljudi već tvrdi da im je AI pomogla u individualnoj produktivnosti.