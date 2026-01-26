Telekom A1 Hrvatska u ponedjeljak je počeo obavještavati korisnike da će od 1. ožujka uskladiti cijene s prosječnom godišnjom stopom inflacije za 2025., koja je prema podacima Državnog zavoda za statistiku iznosila 3,7 posto te će za toliko i povećati cijene mjesečnih naknada.

A1 će korisnicima putem sms poruka i na druge načine poslati obavijest o promjeni i datumu početka primjene klauzule, o čemu telekomi moraju obavijestiti korisnike najmanje 30 dana prije početka primjene.

Najavljeno povećanje A1 primjenjivat će se kao i do sada - na mjesečne naknade fiksnih i mobilnih tarifa, paketa i opcija definiranih službenim cjenicima, dok se na ostale stavke računa, kao što su cijena minuta, poruka ili prometa, jednokratne naknade i rate za uređaje usklađivanje cijena neće primjenjivati i te cijene ostaju neizmijenjene, kažu u ponedjeljak za Hinu iz A1.

Dodaju da se korisnicima koji imaju ugovorene popuste na mjesečne naknade, oni i dalje primjenjuju prema inicijalno ugovorenim uvjetima. Slijedom najava, prvi račun s novousklađenim cijenama korisnici A1 će dobiti u travnju 2026,, a za mjesec ožujak.

Uzimajući u obzir kontinuirani rast troškova poslovanja te potrebu osiguravanja stabilne i visoke razine usluga, A1 Hrvatska donio je poslovnu odluku o primjeni indeksne klauzule. Njome će se mjesečne naknade uskladiti s prosječnom godišnjom stopom inflacije koja je u protekloj godini iznosila 3,7 posto. Usklađenje s inflacijom omogućuje A1 Hrvatska nastavak ulaganja u razvoj i modernizaciju mobilne i fiksne mreže, unapređenje korisničkog iskustva te osiguravanje konkurentnih uvjeta za zaposlenike, odgovaraju na upit Hine iz A1..

U 2026. je ujedno i četvrta godina za redom kako se u telekom sektoru primjenjuje indeksna klauzula, odnosno jednom godišnje usklađenje cijena s inflacijom (indeksacija), što su telekomi počeli u 2023., kada su za to prvi puta dobili mogućnost uz stručno mišljenje regulatora HAKOM.

Iz drugih dva velika telekoma, Hrvatskog telekoma (HT) i Telemacha Hrvatska, čeka se što će odlučiti.