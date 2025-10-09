Preostalo je samo još nekoliko dana do četvrtog izdanja Game Changer konferencije. Očekuje se da će 16. listopada u Z Centru u Zagrebu, više od 100 govornika i pet tematskih zona privući više od 1700 sudionika iz Hrvatske i cijele regije.

Na konferenciji će govoriti brojni domaći i međunarodni stručnjaci, među njima: Karlo Ressler (Europski parlament), Ekaterina Doubinina (Rathbones Group), Nikola Kapraljević (Infinum), Dr. Vanja Ljevar (Kubik Intelligence), Tvrtko Stošić (Avaya), Dunja Ivana Ballon (HURA), Petra Boić-Petrač i Uroš Delić (WWF Adria), Petya Rusinova (Visa), Alwin Tan (Meta X Asia), Dario Marčac (TikTok), Damir Sabol (Google), Vlado Hrdalo (UBIK), Andrej Levenski (Gamepires), Davor Aničić (Velebit AI,), Niko Slavnić, Davor Bruketa, Vlad Grankovsky, i mnogi drugi.

Ovogodišnji Game Changer donosi pet paralelnih programskih cjelina:

• AI & INNOVATION / DIGITAL TRANSFORMATION – fokus na umjetnu inteligenciju, humanoidne robote, digitalnu transformaciju i disruptivne tehnologije.

• GAMIFY / GAMIFICATION – istraživanje utjecaja gamifikacije na zdravstvo, marketing, korisničku podršku i društvene promjene.

• eCommerce / DIGITAL COMMERCE – uvid u najnovije trendove u online trgovini, konverzijama putem video sadržaja i sigurnosti digitalnog plaćanja.

• WEB3 STAGE by Alice in Blockchains – rasprave o budućnosti blockchaina, NFT-ova, regulaciji i decentralizaciji.

• STARTUP dvorana – prezentacije startupova, investicijski trendovi za 2025. i natjecanje „Rising Stars”.

Osim predavanja, posjetitelje očekuje i dodjela Game Changer nagrada te bogata expo i networking zona.

Kompletan program pratit će Esports sadržaji u Hall of Gameu, pa će tako posjetitelji moći isprobati novu nagrađivanu igru Scum2 hrvatskog kreatora Gamepires, posjetitelji će imati priliku uživo vidjeti humanoidnog robota Captchu kao i mnoge druge interaktivne sadržaje u Expo zoni Z Centra. Za one koje interesira digitalna umjetnost, od 15. do 19. listopada u Z Centru biti će moguće pogledati i izložbu američke umjetnice Gretchen Andrew.

Jedna od glavnih novosti je i po prvi puta javno održavanje Game Changer Awards nagrada, u sklopu konferencije. Bit će dodijeljena priznanja u više od 16 kategorija, od AI-ja i fintecha do održivosti i gaming industrije, s ciljem da se istaknu pojedinci, timovi i projekti koji pomiču granice digitalnog svijeta.

Više informacija i program dostupni su na: www.game-changer.tech