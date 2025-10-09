Umjetna inteligencija već je pokazala da može itekako pomoći znanstvenicima. Već smo vidjeli da analizira proteine i osmišljava nove lijekove, detektira bolesti brže i preciznije od liječnika, dešifrira tekstove za koje se mislilo da su izgubljeni, a sad je dokazala da otkriva i ono za što se mislilo da je potpuno skriveno.

Naime, kad su znanstvenici obučili umjetnu inteligenciju da analizira slike starih majstora i potraži ono "ljudskom oku skriveno", otkriveni su nevjerojatni detalji koji su stotinama godina bili skriveni.

Tako je, analizirajući Rafaelovu sliku Madonna della Rosa (Gospa od ruža), umjetna inteligencija signalizirala da lice koje pripada svetom Josipu, u gornjem lijevom kutu slike, zapravo nije originalni Rafael.

Znanstvenici su se godinama sporili oko toga je li ta slika zaista Rafaelov original ili pripada nekom drugom umjetniku, a umjetna inteligencija dala je barem djelomičan odgovor.

Koristeći dubinsku analizu značajki, koristili smo slike autentičnih Rafaelovih slika kako bismo računalo naučili prepoznati njegov stil do vrlo detaljne mjere, od poteza kistom, palete boja, sjenčanja i svakog aspekta djela, objasnio je matematičar i računalni znanstvenik Hassan Ugail sa Sveučilišta Bradford u Velikoj Britaniji 2023. godine, kada su objavljeni nalazi i istraživanje u časopisu Heritage Science.

Znanstvenici su za analizu iskoristili Microsoftov sustav ResNet50, koji su modificirani kako bi prepoznavao Rafaelove poteze kistom i tehnike. Kad su provjeravali ovaj prilagođeni sustav, imali su 98 postotnu točnost u identifikaciji Rafaelovih slika. Pogotovo kad se sustav fokusirao na lica na slikama.

Sustav je Madonu, dijete i svetog Ivana označio kao Rafaelova djela, dok je za svetog Josipa signalizirao da se radi o drugom autoru.

Znanstvenici su istaknuli kako, kad su testirali pojedine dijelove slike, sustav sve osim Josipovog lica označio kao Rafaelovo djelo. Stoga se postavlja pitanje, tko je naslikao njegovo lice?

Stručnjaci nagađaju da je autor možda jedan od Rafaelovih učenika, ali ne mogu sa sigurnošću utvrditi koji bi to učenik mogao biti. To bi mogao biti neizvediv zadatak jer se ipak radi o slici koja je starija od 500 godina.

Ističu kako im nije cilj da umjetna inteligencija zamijeni stručnjake za autentifikaciju umjetničkih dijela, već kao jedan od alata koji bi mogao pomoći u procesu autentifikacije. Pogotovo kad je u pitanju djelo oko kojeg nema konsenzusa.