Do prije nekoliko godina za Jensena Huanga čuli su samo bolji poznavatelji tehnološke industrije, dok je široj javnosti većinom bio nepoznat. Danas je situacija potpuno drukčija. Huang je dosegao status rock-zvijezde, njegovo bogatstvo poraslo je na oko 160 milijardi dolara dok se vrijednost kompanije kojom upravlja, Nvidije, polako, ali sigurno penje prema nevjerojatnih 5 bilijuna dolara.

Takvo bogatstvo stekli su ponajviše zahvaljujući hardveru koji se koristi za treniranje i razvoj umjetne inteligencije, a usprkos činjenici što je na vrijeme prepoznao potencijal ove tehnologije, Huang i dalje žali za nekoliko stvari u kojima je pogriješio i koje bi volio da je napravio drukčije. Zanimljivo, jedna od njih odnosi se na investiranje u kompaniju Elona Muska.

Želite biti dio svega u čemu Elon sudjeluje

Odgovarajući na pitanja tijekom nedavnog intervjua o investiranju Nvidije, Huang je rekao kako žali da nije uložio više novca u Muskov xAI. Jedno od pitanja Huangu bilo je vezano uz tzv. kružno investiranje u tu kompaniju - naime, Nvidija ulaže u xAI koji onda s tim novcem kupuje čipove upravo od Nvidije. Prema Huangu, to nema veze s njihovom investicijom.

Jedini žal koji imam oko xAI-ja - mi smo već ulagači, jest da im nisam dao više novaca, komentirao je. Pri tome je Huang nahvalio Muskov dosadašnji rad, rekavši kako ima veliki talent za razvoj i izgradnju transformativnih kompanija: Gotovo u sve u čemu Elon sudjeluje, zaista i vi želite biti dio.

Objasnio je kako je xAI, zajedno s tvrtkama poput OpenAI-ja i Anthropica, dio nove generacije kompanija čiji je fokus na umjetnoj inteligenciji, a koje mijenjaju računarstvo. Kaže kako je ta tehnologija na početku generirala gubitke, no kako ona sada “razmišlja, istražuje i koristi alate” te je postala korisna i profitabilna.

Usporedio je i trenutačno stanje na tržištu i velike investicije u AI tehnologije s razdobljem krajem prošlog i početkom ovog stoljeća kada je puknuo dot.com balon. Dok je tada kombinirana vrijednost internetskih kompanija iznosila 30-40 milijardi dolara, danas trenutačni val ulaganja potiče stvarna potražnja teška bilijun dolara tako da se te dvije stvari, prema Huangu, ne mogu dovoditi u isti kontekst.

