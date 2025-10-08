Prethodna znanstvena istraživanja sugerirala su da hrana i piće bogati flavanolima, poput kakaa, mogu smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. Nova studija, objavljena u časopisu Age and Ageing, sada nadograđuje to otkriće, istražujući kako dugotrajna suplementacija ekstraktom kakaa utječe na upale povezane sa starenjem.

Flavanoli, spojevi prisutni u kakau, zelenom čaju, jabukama i grožđu, povezani su s poboljšanjem zdravlja i smanjenjem procesa upale. Upale koje se nakupljaju s godinama, odnosno starenjem inducirane upale doprinose bolestima poput Alzheimerove bolesti ili kroničnim bolovima.

Naše zanimanje za ekstrakt kakaa i starenjem inducirane upale započelo je na temelju smanjenja rizika od kardiovaskularnih bolesti povezanih s kakaom. Htjeli smo vidjeti može li višegodišnje uzimanje ekstrakta kakaa u usporedbi s placebom modulirati starenjem inducirane upale, a podaci sugeriraju da može, rekao je Howard Sesso, epidemiolog iz bolnice Brigham and Women's u SAD-u, u objavi na stranicama te bolnice.

Studija je uključila 598 zdravih odraslih osoba starijih od 60 godina. Sudionici su dnevno primali 500 miligrama ekstrakta kakaa ili placebo tijekom dvije godine, dok su se pratili biomarkeri upale u krvi. Suplementacija je značajno usporila porast hsCRP-a, markera sistemske upale i rizika od kardiovaskularnih bolesti, s najjačim učinkom kod onih ispitanika s najvećim početnim rizikom.

Zanimljivo, također smo primijetili porast interferona-γ, citokina povezanog s imunološkim sustavom, što otvara nova pitanja za buduća istraživanja, kaže kardiolog i populacijski genetičar Yanbin Dong, s američkog Sveučilišta Augusta i jedan od autora navedenog istraživanja.

Prethodna istraživanja, uključujući Studiju o ishodima dodataka prehrani s kakaom i multivitaminima (Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study), pokazala su da je smrtnost od kardiovaskularnih bolesti bila 27 posto niža kod starijih osoba koje su uzimale suplemente dobivene iz kakaa. Studija sugerira da ekstrakt kakaa može nadopuniti, ali svakako ne zamijeniti, zdrav način života.

Studija poziva na veću pažnju prema prednostima biljnih namirnica za zdravlje srca, uključujući proizvode od kakaa bogate flavanolima. Potvrđuje važnost raznolike, šarene, biljne prehrane, posebno u kontekstu upale, kaže na kraju Sesso.