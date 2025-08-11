Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru

ChatGPT mnogim je učenicima i studentima u potpunosti promijenio način rada i učenja. U nekim stvarima im značajno pomaže, no često ga se koristi za pisanje eseja, lektire i drugih zadataka tako da bez truda mogu dobiti odličan rezultat, što je u biti - varanje. Umjesto da se potrude i nauče nešto, sve što je danas potrebno jest nekoliko dobrih upisa (tzv. promptova) i ChatGPT ili neki drugi AI alat dat će odgovor, odnosno napisat će rad ili esej na koji će se učenici/studenti na kraju samo potpisati.

Škole teško nalaze rješenje za ovaj problem, a kako bi učenike spriječili u korištenju umjetne inteligencije i natjerali ih da misle svojom glavom i pišu svojim riječima, u jednoj srednjoj školi u američkom Queensu odlučili su promijeniti dugogodišnji način rješavanja ljetnih zadataka.

Do sada su učenici tijekom ljeta trebali pročitati knjige te početkom godine profesorima donijeti eseje u kojima su trebali napisati što su pročitali, no od ove godine stvari su se promijenile, a razlog je sumnja kako bi neki (možda i mnogi) učenici za pisanje eseja mogli iskoristiti umjetnu inteligenciju. Učenici i dalje moraju čitati knjige i pisati eseje, no od ove godine taj se zadatak izvodi u drukčijim uvjetima.

Potez protiv varanja

Naime, tijekom prvih nekoliko tjedana u rujnu, učenici će eseje pisati u školi i to s olovkama, a ne na računalima. Čak i da se kući posluže umjetnom inteligencijom koja im može dati sažetak knjiga, glavne likove, radnju i slično, ipak će se morati potruditi to napisati svojim riječima.

Primijetili smo pretjerano korištenje umjetne inteligencije u prošlosti i mislim da će pisanje unutar škole omogućiti autentičniju reprezentaciju razmišljanja studenata, objasnio je razloge promjene dosadašnje strategije profesor engleskog Brian Sweeney.

Dok u školi smatraju da su napravili dobar potez, većina učenika nije zadovoljna s tom odlukom. Naime, misle kako se za taj zadatak i pisanje eseja na kraju važnijim pokazati brzina pisanja (jer će imati ograničeno vrijeme), a ne kvaliteta. Smatraju da je nepošteno da škola drži odgovornim sve učenike za varanje jednog dijela učenika koji svoje zadatke rješavaju bez truda, s umjetnom inteligencijom.

Ipak, kako je problem korištenja AI-a sve veći te je jasno kako se nešto treba promijenit, u spomenutoj su školi zadovoljni rješenje i kažu kako je ta odluka korak u pravom smjeru jer su potrebna pravila s kojima će se zabraniti varanje. Također, vjeruju kako će se ovime potaknuti učenike na čitanje knjiga, umjesto da to za njih napravi umjetna inteligencija.

Izvor: NY Post