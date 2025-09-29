Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, koja sudjeluje na 37. međunarodnoj konferenciji o alpskoj meteorologiji u Poreču, rekla je u ponedjeljak da su klimatske promjene nesumnjivo postale jedan od najkritičnijih globalnih izazova.

Konferencije o alpskoj meteorologiji, održane u Opatiji 1984. i u Zadru 2005. i ove godine u Poreču, gdje se okupilo 150 stručnjaka i sudionika, predstavljaju ključnu platformu za razmjenu najnovijih znanstvenih spoznaja i njihovu vezu s politikama prilagodbe klimatskim promjenama, istaknula je ministrica Vučković.

Prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, proteklo desetljeće bilo je najtoplije u povijesti mjerenja i zato Vlada i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije ostaju čvrsto predani rješavanju problema klimatskih promjena i provedbi Pariškog sporazuma. Klimatske promjene predstavljaju rastući rizik, ne samo za nas, već za cijeli svijet, naglasila je Vučković.

Resorno Ministarstvo, rekla je, igra ključnu ulogu u poticanju i koordinaciji provedbe Nacionalne strategije prilagodbe klimatskim promjenama. Cilj strategije je, kazala je, jačanje otpornosti na klimatske promjene i minimiziranje štete uzrokovane ekstremnim vremenskim događajima i drugim utjecajima povezanim s klimom.

Najavila je da je trenutno u izradi Nacionalni akcijski plan za sljedećih pet godina, koji će dodatno potaknuti aktivnosti prilagodbe u svim sektorima društva.

Prepoznajući vitalnu ulogu znanstvene zajednice u pružanju primjenjivih rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama, dodijelili smo 16,5 milijuna eura za financiranje projekata koji bi pronašli održiva rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama, rekla je ministrica Vučković.

Uveden je i novi alat financijske potpore za ranjiva kućanstva i poduzeća - Socijalni fond za klimatsku tranziciju od 1,68 milijardi eura koji će, kako je rekla, igrati ključnu ulogu u dekarbonizaciji prometnog sektora, poboljšanju energetske učinkovitosti zgrada, borbi protiv energetskog siromaštva i podršci gospodarskom rastu stvaranjem zelenih radnih mjesta.

Klimatske promjene nisu daleka prijetnja, one su već ovdje i utječu na živote, gospodarstva i ekosustave diljem svijeta. Samo zajedničkim djelovanjem, utemeljenim na znanosti i vođenim našim osjećajem odgovornosti, možemo osigurati da svijet koji ostavljamo za sobom bude održiv, zdrav i pravedan za sve, zaključila je ministrica Vučković.

Ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Guttler rekao je da DHMZ provodi znanstvena istraživanja kako bi se pratili klimatski trendovi u Hrvatskoj i procjenjivao njihov utjecaj na naše zajednice i prirodni okoliš.

Hrvatska u kojoj su vremenski događaji sve češći i intenzivniji, kada bilježimo sve više toplinskih valova i ekstremnih količina oborine, osim operativnih pitanja zahtijeva i znanstvena pitanja odnosno nova istraživanja i ulaganja, poručio je Guttler.