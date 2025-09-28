Oni koji žele pobijediti u tehnološkoj utrci te dominirati ovim tržištem, moraju biti spremni na određene kompromise. Poručio je to američkim tehnološkim kompanijama bivši izvršni direktor Googlea Eric Schmidt. On ih je upozorio kako su im najveći konkurenti Kinezi, čije su kompanije poznate po svojoj zloglasnoj poslovnoj kulturi koja se često opisuje brojevima 996 - što znači da se radi od 9 ujutro do 9 navečer, šest dana u tjednu.

Iako je kineska vlada prije nekoliko dana odlučila stati na kraj takvom odnosu prema zaposlenicima, Schmidt kaže kako se takav način rada i dalje primjenjuje u toj državi. Zaposlenici tako zbog kompanije žrtvuju gotovo svoj cjelokupni privatni život te su posvećeni samo poslu.

Kritizira rad od kuće

S druge strane, bivši Googleov CEO posebno je kritičan prema radu od kuće, kojeg prakticiraju brojne kompanije, iako su velike tehnološke tvrtke (poput Googlea) s vremenom donijele odluku kako se zaposlenici trebaju vratiti u urede. Kao najveći problem rada od kuće Schmidt je izdvojio činjenicu kako mladima, iako imaju odlično obrazovanje, nedostaje iskustvo rada iz ureda i povezanosti s kolegama. On je, naglasio je, naučio jako puno tijekom svojih prvih radnih godina upijajući iskustva starijih kolega koje je čuo u uredima. Tako je nešto s radom od kuće nemoguće.

Među inim, kritizirao je i svoju bivšu kompaniju, pogotovo zbog politike koja je ranije dopuštala udaljeni rad. Prošle godine tijekom govora na Stanfordu rekao je kako su se u Googleu odlučili zaposlenicima omogućiti balans između privatnog i poslovnog života te kako zaposlenici ranije idu svojim kućama ili rade od kuće, umjesto da su se fokusirali na “pobjeđivanje”. Schmidt je, putem svog glasnogovornika naknadno poručio kako je pogriješio što je rekao tako nešto i optužio tvrtku u kojoj je nekoć bio izvršni direktor.

60 radnih sati tjedno idealno za produktivnost

Kako bi držali korak s Kinezima, naglašavaju na Business Insideru, sve veći broj AI startupova iz Silicijske doline vrši pritisak na svoje zaposlenike i od njih očekuje da rade 72-sata tjedno. Dio mlađih zaposlenika Silicijske doline u dvadesetim godinama također prihvaća takvu tzv. hustle kulturu u kojoj žrtvuju balans svojih privatnih i poslovnih života u zamjenu za uspjeh njihovih startupova.

Takav pristup nisu primijenili samo startupovi, već i neke velike tehnološke tvrtke. Tako, nakon što je predstavljen ChatGPT, Google je ubrzao s razvojem svog AI modela Gemini te je tada suosnivač tvrtke Sergey Brin zaposlenicima koji rade na tom modelu poručio da od njih očekuje da rade najmanje svaki radni dan iz ureda te da je 60 sati rada tjedno idealna razina produktivnosti.

Izvor: Fortune