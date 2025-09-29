Sve više dokaza sugerira da e-cigarete ne utječu samo na pluća, već da bi također mogle narušiti regulaciju šećera u krvi. Predijabetes, stanje obilježeno povišenom razinom šećera u krvi, često prethodi dijabetesu tipa 2 i može uzrokovati ranu štetu srcu, bubrezima i živcima.

Dok je poznato da pušenje tradicionalnih cigareta povećava rizik od dijabetesa, učinak e-cigareta ostao je nejasan. Kako bi razjasnio situaciju, Sulakshan Neupane, zdravstveni ekonomist s američkog Sveučilišta Georgia, analizirao je više od 1,2 milijuna podataka prikupljenih putem CDC ankete u Sjedinjenim Državama. Njegov tim ispitao je povezanost predijabetesa i dijabetesa s unosom nikotina, bilo iz e-cigareta, klasičnih cigareta ili oboje. Njihovo istraživanje objavljeno je u časopisu AJPM Focus.

Najgora kombinacija

Rezultati pokazuju da su korisnici koji koriste isključivo e-cigarete imali 7 posto veću vjerojatnost predijabetesa nego nepušači, što odgovara otprilike 7000 dodatnih slučajeva na milijun ljudi. Pušači tradicionalnih cigareta imali su 15 posto veći rizik, dok su korisnici oba oblika pušenja imali najveći rizik, 28 posto veći od nepušača.

Samostalna uporaba e-cigareta povećava vjerojatnost predijabetesa, dok dodatno regularno pušenje donosi dodatni rizik. Ova studija naglašava potencijalno kumulativnu štetu od korištenja oba tipa proizvoda, kaže Neupane u članku objavljenom na stranicama Sveučilišta Georgia.

Dvostruki korisnici također su imali 9 posto veći rizik od punog dijabetesa, što je 7 posto više od povećanja za pušače samo tradicionalnih cigareta. Rizik je bio veći kod osoba s prekomjernom težinom ili pretilih te kod hispanaca, afroamerikanaca i azijata.

U vremenu kada se e-cigarete promoviraju kao 'sigurnija' alternativa pušenju, ovo istraživanje sugerira da one mogu nositi skrivenu opasnost i tiho doprinositi dugoročnim zdravstvenim problemima poput predijabetesa i dijabetesa, kaže Neupane.

Ograničenja studije

Dok je studija opservacijska i temelji se na samoprijavljenim podacima te ne može dokazati uzročnost, njezin veliki uzorak pruža ključan uvid u moguće metaboličke opasnosti.

Kako uporaba e-cigareta brzo raste, ključno je da razumijemo njihove šire zdravstvene učinke. Ovo više nije samo pitanje pluća, već cijelog tijela i metaboličkog zdravlja, kaže na kraju Neupane.