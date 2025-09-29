U jako kratkom vremenu situacija na tržištu rada se radikalno promijenila te vještine i znanja koja su ranije nudile ne samo siguran, nego i odlično plaćen posao, danas više ne garantiraju da će studenti, kada završe fakultet, imati radno mjesto.

To je zapanjujuće, komentirao je profesor s Berkeleya Hany Farid gostujući nedavnom u jednom podcastu. Objasnio je kako je za mlade osobe koje su prije četiri godine upisale fakultet računalnih znanosti bila osigurana odlična karijera i sigurno radno mjesto u budućnosti.

Nešto se događa u industriji, objasnio je i dodao kako ne možemo gledati samo na umjetnu inteligenciju kao na jedinog krivca. Smatra kako je trenutačna situacija spoj mnogih stvari, a AI je samo dio toga.

Sretni su ako dobiju jednu ponudu za posao

Farid je razgovarao s astrofizičarem Hakeemom Oluseyijem, voditeljem podcasta "Particles of Thought", čiji je sin na završnoj godini računalnih znanosti na Berkeleyu. Iako pohađa jedan od najboljih fakulteta za računarstvo, i on se trenutačno bori s pronalaženjem posla. Farid kaže kako studenti s tog fakulteta već tijekom prve četiri godine imaju barem pet ponuda za praksu, a kada bi završili fakultete čekale su ih brojne ponude i natprosječno plaćeni poslovi: Danas se to više ne događa. Sretni su ako dobiju dobiju i jednu ponudu za posao.

Na Business Insideru kažu kako je budućnost računalnih znanosti jedna od aktualnih tema u Silicijskoj dolini, pogotovo zbog umjetne inteligencije koja sada sama može kodirati i stvarati softver. Kada su ga studenti prije pitali za savjet oko obrazovanja, Farid bi im poručio da trebaju što više proširiti svoje znanje - trebali bi učiti o fizici, povijesti, filozofiji, učiti jezike i slično. Pri tome im je savjetovao da se jednoj stvari zaista trebaju značajno posvetiti i biti jako dobri u njoj.

Sada, mislim da govorim ljudima da budu dobri u puno različitih stvari jer ne znamo što nam budućnost nosi, rekao je na podcastu.

Ono što je svima jasno, jest da je AI tehnologija koja će puno toga krojiti u budućnosti te koju nitko ne smije ignorirati. Zbog umjetne inteligencije neće nestati zanimanja i radna mjesta, no ljudi će se morati prilagoditi situaciji i savladati korištenje ove tehnologije jer će oni koji ne budu koristili ovu tehnologiju, ostati bez posla i zamijenit će ih osobe koje budu znale kako koristiti AI.

Izvor: Business Insider