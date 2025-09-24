Jasno je kako je umjetna inteligencija postala neizbježan alat u gotovo svim (tehnološkim) kompanijama, a ekipa iz Google provela je istraživanje kako bi saznali koliko zaposlenika zaista koristi tu tehnologiju u svakodnevnom poslovanju. Njihov odjel DORA proveo je istraživanje među 5 tisuća zaposlenika u tehnološkim kompanijama diljem svijeta te se pokazalo da čak 90 posto ispitanih koristi umjetnu AI u poslovanju. To predstavlja povećanje od 14 posto u odnosu na isto istraživanje provedeno prošle godine.

U svemu što ekipa u Googleu radi - bilo da je riječ o nekim jednostavnijim stvarima poput načina na koji se obrađuje dokumentacija pa do samog kodiranja, koristi se umjetna inteligencija. Ako ste inženjer u Googleu, neizbježno je da koristite AI kao dio svoje poslovne svakodnevice, komentirao je za CNN Ryan J. Salva koji u Googleu nadzire razvoj alata za kodiranje poput Gemini Code Assista.

Ne vjeruju svi u AI

No zanimljivo je kako se, prema ovom istraživanju, AI nije za sve pokazala kao neko spasonosno rješenje koje im je uvelike pomoglo u programiranju te nemaju svi povjerenje u ovu tehnologiju. Za 30 posto ispitanika AI tako nije imala nikakav utjecaj na kvalitetu koda, dok je za 31 posto njih “malo poboljšala” tu kvalitetu. Nešto manje od četvrtine (23 posto) ispitanika AI-u vjeruje samo malo, 20 posto “puno” vjeruju toj tehnologiji, dok 46 posto ispitanih tehnoloških stručnjaka kaže da “donekle vjeruju” umjetnoj inteligenciji.

S daljnjim razvojem AI-a i alata za kodiranje, za očekivati je kako će povjerenje prema ovoj tehnologiji rasti te da će ona moći zamijeniti sve veći broj programera. O utjecaju umjetne inteligencije na tržište rada govori se već neko vrijeme, a prema dobro upućenim pesimistima poput Darija Amodeija,u budućnosti na ovom tržištu možemo očekivati - krvoproliće.

Neke će stvari moći raditi samo ljudi

Neke su kompanije već zamijenile ljude s umjetnom inteligencijom, no taj im se potez nije baš isplatio, a utjecaj AI-a posebno se osjeti na početničkim pozicijama. Naime, pokazalo se kako je osobama koje tek završe fakultete sve teže pronaći posao kao softverski inženjeri i to upravo zbog umjetne inteligencije. O kakvim je problemima riječ najbolje govori podatak koji su objavili na CNN-u - stopa nezaposlenosti za nedavne diplomante računalnih znanosti i računalnog inženjerstva u SAD-u sada je viša nego za područja poput povijesti umjetnosti i engleskog jezika, što je sve donedavno bilo nezamislivo.

Prema Salvi, iako će AI i dalje napredovati i utjecati na tržište rada, on očekuje kako će određeni kritični dijelovi softverskog razvoja i dalje biti rezervirani samo za ljude i neće se moći automatizirati. Umjesto toga, AI bi trebala olakšati i automatizirati nekakve svakodnevne i uobičajene poslove.

