Šef tehnološke kompanije ne vjeruje u katastrofične najave o AI: "To je apsurdan koncept"

Hoće li umjetna inteligencija zaista zamijeniti ljude na nekim jednostavnijim uredskim poslovima i uzrokovati veliku nezaposlenost, kao što to predviđa izvršni direktor Anthropica Dario Amodei, ili će budućnost ipak biti nešto svjetlija?

Ako pitate predsjednika tvrtke Cisco, Jeetua Patela, umjetna inteligencija će promijeniti puno stvari, ali krajnji rezultat neće biti tako katastrofičan.

Jednostavno odbijam vjerovati da će ljudi biti zastarjeli. Čini se da je to apsurdan koncept, rekao je u razgovoru za CNN Patel.

Iako priznaje da će doći do određenih poremećaja na tržištu rada, odbacuje komentare Amodeija, koji je rekao da će umjetna inteligencija povećati nezaposlenost na čak 20 i ukinuti polovicu svih početnih radnih mjesta u administrativnom sektoru.

Tehnološki lideri očito imaju različito viđenje budućnosti s umjetnom inteligencijom. Dok neki podržavaju Amodeijevu procjenu o "višku ljudi", drugi ipak smatraju da će ljudi ostati neizostavan dio radne zajednice, sali da će morati savladati neke nove vještine.

Odbacujem ideju da će ljudi biti zastarjeli za otprilike pet godina, da nećemo imati što raditi i da ćemo sjediti na plaži... To nema nikakvog smisla, istaknuo je Patel sudjelujući na Ai4 konferenciji o umjetnoj inteligenciji u Las Vegasu.

Istaknuo je i kako je zabrinut zbog načina na koji Amodei razmišlja, jer tvrtke imaju koristi od zapošljavanja mlađih radnika koji često bolje razumiju nove tehnologije.

Ako samo kažete: 'Ukinut ću sva radna mjesta na početnoj razini', to je najgluplja stvar koju tvrtka može učiniti dugoročno jer ste zapravo oduzeli injekciju nove perspektive, rekao je Patel.

Upravo zato on posebnu pozornost posvećuje mlađim zaposlenicima.

Puno učim od ljudi koji su tek završili fakultet jer imaju svježu i jedinstvenu perspektivu. I ta perspektiva, u kombinaciji s (mojim) iskustvom, čini magiju, rekao je Patel. Bila bi stvarno loša strategija ne uvoditi ljude na početku karijere i početnike na svoje radno mjesto.

No, podaci s tržišta rada pokazuju kako je umjetna inteligencija već počela negativno utjecati na "početničke" poslove.

Oxford Economics primijetio je da je zaposlenost u dvije industrije osjetljive na poremećaje uzrokovane umjetnom inteligencijom - računalnim znanostima i matematici - pala za 8% od 2022. za nedavne diplomante. Za usporedbu, zaposlenost se u tim industrijama malo promijenila za starije radnike.

Ekonomisti i istraživači umjetne inteligencije ističu da su poslovi koji su najviše izloženi riziku oni povezani s repetitivnim zadacima koji se mogu automatizirati, poput unosa podataka.

Manje zanimljivi administrativni poslovi će nestati. Bit će automatizirani. A ako ih ne automatizirate, propast ćete, rekao je za CNN Alan Ranger, potpredsjednik marketinga u Cognigyju, na marginama Ai4.

Ranger tvrdi da tvrtke neće masovno otpuštati radnike u korisničkoj podršci jer ljudi i dalje moraju upravljati AI agentima, dizajnirati softver i rješavati druge složene probleme. Ipak, priznao je da će tvrtke, u budućnosti, imati manje radnika u korisničkoj podršci kako ljudi napuštaju industriju i odlaze u mirovinu te zato što će tvrtke zapošljavati za drugačije uloge.

Uloge u upravljanju računima i prodaji neće biti zamijenjene u skorije vrijeme, rekao je Ranger. Umjetna inteligencija vam ne može kupiti odrezak za večeru.

Patel je istaknuo kako je odgovornost na tehnološkoj industriji i društvu u cjelini da osiguraju nesmetan prijelaz na superinteligentnu umjetnu inteligenciju.

U tehnologiji živimo u balonu. Stalno mislimo: 'Oh, poremećaj je samo dio toga.' Ali kada radnik čeličane doživi poremećaj, ne postaje inženjer za promptne upute umjetne inteligencije, rekao je.

Takvi zaposlenici morati će proći prekvalifikaciju, a u tome će morati pomoći kako industrija tako i države.

Tehnološka zajednica mora preuzeti dio odgovornosti za ovo, rekao je Patel na kraju.