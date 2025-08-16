Tehnologija

Šef tehnološke kompanije ne vjeruje u katastrofične najave o AI: "To je apsurdan koncept"

Tehnološka zajednica mora preuzeti dio odgovornosti za ovo, smatra šef Cisca.

Martina Čizmić | 16.08.2025. / 11:59 komentari
Jeetu Patel (Foto: Cisco)

 Hoće li umjetna inteligencija zaista zamijeniti ljude na nekim jednostavnijim uredskim poslovima i uzrokovati veliku nezaposlenost, kao što to predviđa izvršni direktor Anthropica Dario Amodei, ili će budućnost ipak biti nešto svjetlija?

tri vijesti o kojima se priča Pacijent s karcinomom, ilustracija Važno za sprečavanje razvoja raka Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo Tibetanske antilope Sve to na 5G Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu Zabrinutost, ilustracija Zabrinut je… Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini

Ako pitate predsjednika tvrtke Cisco, Jeetua Patela, umjetna inteligencija će promijeniti puno stvari, ali krajnji rezultat neće biti tako katastrofičan.

Jednostavno odbijam vjerovati da će ljudi biti zastarjeli. Čini se da je to apsurdan koncept, rekao je u razgovoru za CNN Patel.

Iako priznaje da će doći do određenih poremećaja na tržištu rada, odbacuje komentare Amodeija, koji je rekao da će umjetna inteligencija povećati nezaposlenost na čak 20 i ukinuti polovicu svih početnih radnih mjesta u administrativnom sektoru.

Tehnološki lideri očito imaju različito viđenje budućnosti s umjetnom inteligencijom. Dok neki podržavaju Amodeijevu procjenu o "višku ljudi", drugi ipak smatraju da će ljudi ostati neizostavan dio radne zajednice, sali da će morati savladati neke nove vještine.

Odbacujem ideju da će ljudi biti zastarjeli za otprilike pet godina, da nećemo imati što raditi i da ćemo sjediti na plaži... To nema nikakvog smisla, istaknuo je Patel sudjelujući na Ai4 konferenciji o umjetnoj inteligenciji u Las Vegasu.

Istaknuo je i kako je zabrinut zbog načina na koji Amodei razmišlja, jer tvrtke imaju koristi od zapošljavanja mlađih radnika koji često bolje razumiju nove tehnologije.

Ako samo kažete: 'Ukinut ću sva radna mjesta na početnoj razini', to je najgluplja stvar koju tvrtka može učiniti dugoročno jer ste zapravo oduzeli injekciju nove perspektive, rekao je Patel.

Upravo zato on posebnu pozornost posvećuje mlađim zaposlenicima.

Puno učim od ljudi koji su tek završili fakultet jer imaju svježu i jedinstvenu perspektivu. I ta perspektiva, u kombinaciji s (mojim) iskustvom, čini magiju, rekao je Patel. Bila bi stvarno loša strategija ne uvoditi ljude na početku karijere i početnike na svoje radno mjesto.

No, podaci s tržišta rada pokazuju kako je umjetna inteligencija već počela negativno utjecati na "početničke" poslove.

Oxford Economics primijetio je da je zaposlenost u dvije industrije osjetljive na poremećaje uzrokovane umjetnom inteligencijom - računalnim znanostima i matematici - pala za 8% od 2022. za nedavne diplomante. Za usporedbu, zaposlenost se u tim industrijama malo promijenila za starije radnike.

Ekonomisti i istraživači umjetne inteligencije ističu da su poslovi koji su najviše izloženi riziku oni povezani s repetitivnim zadacima koji se mogu automatizirati, poput unosa podataka.

Manje zanimljivi administrativni poslovi će nestati. Bit će automatizirani. A ako ih ne automatizirate, propast ćete, rekao je za CNN Alan Ranger, potpredsjednik marketinga u Cognigyju, na marginama Ai4.

Ranger tvrdi da tvrtke neće masovno otpuštati radnike u korisničkoj podršci jer ljudi i dalje moraju upravljati AI agentima, dizajnirati softver i rješavati druge složene probleme. Ipak, priznao je da će tvrtke, u budućnosti, imati manje radnika u korisničkoj podršci kako ljudi napuštaju industriju i odlaze u mirovinu te zato što će tvrtke zapošljavati za drugačije uloge.

Uloge u upravljanju računima i prodaji neće biti zamijenjene u skorije vrijeme, rekao je Ranger. Umjetna inteligencija vam ne može kupiti odrezak za večeru.

Patel je istaknuo kako je odgovornost na tehnološkoj industriji i društvu u cjelini da osiguraju nesmetan prijelaz na superinteligentnu umjetnu inteligenciju.

U tehnologiji živimo u balonu. Stalno mislimo: 'Oh, poremećaj je samo dio toga.' Ali kada radnik čeličane doživi poremećaj, ne postaje inženjer za promptne upute umjetne inteligencije, rekao je.

Takvi zaposlenici morati će proći prekvalifikaciju, a u tome će morati pomoći kako industrija tako i države.

Tehnološka zajednica mora preuzeti dio odgovornosti za ovo, rekao je Patel na kraju.

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

aktualno najčitanije
Šef tehnološke kompanije ne vjeruje u katastrofične najave o AI: "To je apsurdan koncept"
Jeet Patel
Šef tehnološke kompanije ne vjeruje u katastrofične najave o AI: "To je apsurdan koncept"
Klimatske promjene mogle bi pojačati utjecaje geomagnetskih oluja
Promjene koje nas tek čekaju
Klimatske promjene mogle bi pojačati utjecaje geomagnetskih oluja
VIDEO Ovo se događa svaki dan, ali sad napokon imamo snimke: Otvorili prozor u fazu trudnoće koja je dosad bila skrivena
Prva faza trudnoće
VIDEO Ovo se događa svaki dan, ali sad napokon imamo snimke: Otvorili prozor u fazu trudnoće koja je dosad bila skrivena
Različite generacije različito prakticiraju "doomscrolling": Donosimo nekoliko strategija kao ga se nositi s njim
Nekim je teže
Različite generacije različito prakticiraju "doomscrolling": Donosimo nekoliko strategija kao ga se nositi s njim
Umro je pokušavajući pronaći ženu s kojom se dopisivao. Ispalo je da je ona AI chatbot
Meta na udaru
Umro je pokušavajući pronaći ženu s kojom se dopisivao: Otkriveno tko je ona
SAD ulazi u vlasništvo jednog od najpoznatijih proizvođača čipova?
Što će to značiti za ostale?
SAD ulazi u vlasništvo jednog od najpoznatijih proizvođača čipova?
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zabrinut je…
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
VIDEO Ovo se događa svaki dan, ali sad napokon imamo snimke: Otvorili prozor u fazu trudnoće koja je dosad bila skrivena
Prva faza trudnoće
VIDEO Ovo se događa svaki dan, ali sad napokon imamo snimke: Otvorili prozor u fazu trudnoće koja je dosad bila skrivena
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru
Potez protiv varanja
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru

Vezane vijesti

Ne propustite ni ovo

vijesti
Trump Zelenskom nakon susreta s Putinom: Moraš se dogovoriti
sastanak na aljasci
Poznato što je Trump nakon razgovora s Putinom poručio Zelenskom: "Moraš..."
Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni koji..."
sinjski gvardijan
Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni kojima smeta vaše zajedništvo!"
Gradonačelnik austijskog grada pao s mosta od užeta
NESREĆA U AUSTRIJI
Tragedija na planinarenju: Gradonačelnik pao s mosta od užeta, tijelo su izvlačili konopima
show
Šime Elez na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio
"Još jedan dan..."
Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!
Princ William i Kate Middleton sele se u novu kuću u Windsoru
dugo su o tome razmišljali
Iznenađenje iz palače! Kate Middleton i princ William donijeli konačnu odluku o velikoj promjeni
Tko je najbogatija Bosanka, Sanela Diana Jenkins?
rodila je s 50 godina
Tko je najbogatija Bosanka? Od opkoljenog Sarajeva došla je do nezamislivog luksuza
zdravlje
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Ubod pčele ili ose: Ako ste već doživjeli i nije došlo do teške alergijske reakcije, ne mora značiti da ste sigurni! Evo što je hitan slučaj
jako pazite što ćete sa žalcem
Ubod pčele ili ose: Ako ste već doživjeli i nije došlo do teške alergijske reakcije, ne mora značiti da ste sigurni! Evo što je hitan slučaj
zabava
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Pustila vodu u WC-u, a prizor koji je vidjela poslao ju je na hitnu
Bolje ne!
Pustila vodu u WC-u, a prizor koji je vidjela poslao ju je na hitnu
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
tech
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zabrinut je…
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
sport
Slavna Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
postoji snimka
Poznata Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
Hrgović odradio vaganje pa prišao protivniku: Pogledajte kako je završilo
IDEMOOO!
VIDEO Hrgović odradio vaganje pa prišao protivniku: Pogledajte kako je završilo
VIDEO Kaos na putu za Mostar: Navijačka skupina Zrinjskog napadnuta palicama
Sedam ozljeđenih
VIDEO Kaos na putu za Mostar: Navijači Zrinjskog brutalno napadnuti palicama
tv
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
Zlatni kavez: U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
ZLATNI KAVEZ
U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
Daleki grad: Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
DALEKI GRAD
Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
putovanja
SAD zabrana prodaje životinjskih pluća
Od 1971. godine
U Hrvatskoj se ovaj komad mesa može kupiti u bilo kojoj mesnici, a u SAD-u je prodaja zabranjena zakonom
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
Pogled s terase je vau!
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Panonika
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
Zbogom političari
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
lifestyle
Plaža Nikolina, Baška Voda
Jedna od najljepših
Borova šuma, bijeli šljunak i more čisto kao suza: Jadranska ljepotica na kojoj se uvijek lijepo okupati
Savršeno uređen stan od 18,6 kvadrata u centru Zagreba
SVE JE TIP-TOP
Nevjerojatan stan od 18,6 kvadrata u centru Zagreba uređen - savršeno
Street style par sa zagrebačke špice
BAŠ SU ŠARMANTNI
Par iz centra Zagreba dokazao koliko je jednostavno modno se uskladiti i izgledati top
sve
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Šime Elez na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio
"Još jedan dan..."
Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!
Slavna Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
postoji snimka
Poznata Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
 

Nastavi čitati