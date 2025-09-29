Kao jedan od razloga zašto ljudi mogu stvoriti povezanost, čak i emocionalnu s AI chatbotovima jest način na koji umjetna inteligencija razgovara s njima. Alati poput ChatGPT-a uvijek će saslušati korisnike, davat će im odgovore na pitanja i u biti raditi sve ono što korisnici od njih zatraže. Također, prema njima će se odnositi s poštovanjem i nikada se neće svađati s njima.

Mnoge takav način komunikacije privlači i u biti ga ne mogu dobiti u stvarnom životu, tj. od stvarnih ljudi pa sve više vremena provode u virtualnim svjetovima uživajući u poslušnosti umjetne inteligencije.

No dok mnogima to odgovora, dio korisnika ipak nije zadovoljan s takvom komunikacijom. Naime, smatraju da je AI previše pristojan te bi ponekad željeli raspravljati s chatbotovima, a ne da se u svemu slažu, odnosno da su poslušni oko svega.

Ljudi žude za otporom

Kako je pokazalo istraživanje koje je provela AI platforma Joi AI, a u kojem je sudjelovalo tisuću odraslih osoba, 58 posto ispitanih koji koriste ChatGPT smatraju kako je umjetna inteligencija previše ljubazna i pristojna. Za 13 posto onih koji koriste ChatGPT, ta njegova karakteristika čini ga gotovo beskorisnim.

Naše istraživanje pokazuje da ljudi žude za otporom - zato što je na kraju dana, to autentično. Konstantna harmonija nije. Niti jedna veza nije savršena. Zdrava doza sukoba ili izravne iskrenosti od AI-a čini se stvarnijim - i pokazuje da ljudi u biti ne traže potpunu potvrdu i laskanje, već oponašanje stvarne ljudske reakcije, komentirala je rezultate istraživanja Jaime Bronstein, terapeutkinja za veze u Joi AI-u.

Emocije prema AI iste kao i prema ljudima

Naglasila je da, na isti način na koji su ljudski terapeut i financijski savjetnik iskreni prema svojim klijentima, ljudi isto očekuju i od AI-a, no umjetna inteligencija ne može zamijeniti razgovor s ljudima na taj način te ima svoja ograničenja oko stvari s kojima može pomoći.

No usprkos tome, sve je veći broj ljudi koji su ipak stvorili povezanost s umjetnom inteligencijom na sličan način na koji se povezuju s ljudima, a neki čak tvrde da su se vjenčali za chatbotove s kojima dugo razgovaraju. Prema komentarima s foruma na kojima se raspravlja o romantičnim vezama s umjetnom inteligencijom, “zaljubljeni” tvrde kako s chatbotovima osjećaju iste one emocije koje bi žene osjetile i s pravim muškarcima. Naravno, osim fizičkom dodira.

Brojni stručnjaci upozoravaju na takvu povezanost ljudi i strojeva koja je neprirodna jer ljudi se naviknu na način konverzacije kakav nikada neće moći doživjeti u stvarnom svijetu.

