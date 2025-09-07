Korisnici koriste AI chatbotove za najrazličitije zadaće - od sastavljanja objava za društvene mreže, preko različitih e-mail poruka pa do pisanja domaćih zadaća i eseja. No, neki su otišli i korak dalje.

Tako se barem potužio dobitnik Nobelove nagrade za fiziku i jedan od "kumova umjetne inteligencije" Geoffrey Hinton.

Hinton koji je razvijao umjetnu inteligenciju u Googleu, posljednjih godina upozorava na egzistencijalni rizik koji umjetna inteligencija predstavlja čovječanstvu, a čini se kako je sad i na vlastitoj koži osjetio kako umjetna inteligencija može imati pogubne posljedice.

Ovaj živahan 77-godišnjak u intervjuu za Financial Times priznao je kako ga je njegova bivša djevojka ostavila pomoću ChatGPT-a.

Natjerala je ChatGPT da mi kaže koliko sam odvratan. Natjerala je chatbot da objasni koliko je moje ponašanje užasno, rekao je novinarima.

Nisam mislio da sam baš tako užasan pa mi nije bilo previše žao, dodao je.

No, Hintonova bivša nije jedina koja koristi ChatGPT u svom ljubavnom životu. Mediji su već izvještavali o tome kako korisnici koriste ChatGPT i slične chatbotove za sastavljanje poruka za prekid, pa čak i za razvod.

Unatoč ovom "negativnom" iskustvu, Hinton ističe kako i sam koristi ChatGPT, ali za ponešto drugačije upite. Prije svega, od njega traži odgovore na to kako popraviti kućanske aparate, ali i za druga "istraživanja".

Srećom, čini se da ga prekid pomoću ChatGPT-a nije previše uznemirio Hintona. Jer je za Financial Times priznao kako je već upoznao nekog novog.