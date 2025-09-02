Iako mnogi poljoprivrednici ne mogu uzgajati voće i povrće bez pesticida, poznato je kako oni nose i određene opasnosti. Jedan od pesticida koji se često koristio u drugoj polovici prošlog stoljeća je klorpirifos, koji se djelomično koristi i danas. Ovo snažno sredstvo uništava nametnike, no može biti štetno i za druge životinje, ali i - ljude.

To su već pokazala neka ranija istraživanja koja klorpirifos povezuju s oštećenjem kognitivnih funkcija i razvojem mozga, ali i posljednja studija koju su proveli znanstvenici medicinskom fakultetu Keck Sveučilišta Južne Kalifornije. U toj se studiji poseban naglasak stavlja na rizike koji se pojavljuju i prije rođenja te se pokazalo kako zbog prenatalne izloženosti ovom pesticidu postoji veća vjerojatnost od strukturnih abnormalnosti mozga i smanjenja motoričkih funkcija u djetinjstvu i adolescenciji.

Poremećaji u moždanom tkivu i metabolizmu koje smo primijetili kod prenatalne izloženosti ovom jednom pesticidu bili su izrazito rašireni po cijelom mozgu, komentirao je prvi autor studije Bradley Peterson, razvojni neuroznanstvenik sa spomenutog fakulteta.

Trajni poremećaji

Istraživanje je uključivalo analizu podataka prikupljenih od obitelji u New Yorku između 1998. i 2015. godine, a korišteni su podaci afroameričkih i dominikanskih majki između 18 i 35 godina. One su ispunile prenatalne upitnike, a među inim, neke su dale i podatke o razini klorpirifosa u djece pri rođenju, bilo putem pupkovine ili uzoraka majčine plazme.

Nakon toga istraživači su prikupili snimke magnetske rezonance i podatke o ponašanju djece u dobi između 6 i 14 godina te su na kraju imali uzorak od 270 ispitanika s razinama klorpirifosa izmjerenim pri rođenju i upotrebljivim podacima magnetske rezonance. Analiza svih tih podataka pokazala je postojanje značajne veze između prenatalnih razina klorpirifosa i abnormalnosti mozga kod djece te da taj pesticid može uzrokovati trajne poremećaje u strukturi, funkciji i metabolizmu mozga u izravnom razmjeru s razinom izloženosti.

Izloženost pesticidima u kući

Ispitanici su vjerojatno bili izloženi ovom pesticidu kod kuće jer su rođeni prije ili nedugo nakon što je klorpirifos zabranjen u korištenju stambenih prostora 2001. godine.

Istraživači koji su sudjelovali u ovom istraživanju naglašavaju kako je riječ o opservacijskom istraživanju koje može pokazati povezanost, ali ne i uzročnost. Također, bili su usredotočeni samo na prenatalnu izloženost klorpirifosu, pri čemu nisu kontrolirali postnatalnu izloženost, niti su testirali izloženost drugim insekticidima koji se često javljaju zajedno s klorpirifosom.

Još jedna stvar koju su naglasili jest i kako širu primjenu nalaza može ograničiti nedostatak demografske raznolikosti, kao i da i druge vrste organofosfatnih pesticida vjerojatno mogu imati slične učinke.

Izvor: Science Alert