Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) upozorio je kako se ovih dana pojavio pokušaj smishing prijevare slanjem lažnih SMS poruka kojima se građane poziva da ažuriraju zdravstvenu iskaznicu, stoga građanima poručuju da takve poruke ne otvaraju već da ih obrišu.

Kako se pojašnja u četvrtak u priopćenju, pojedini su građani primili lažne SMS poruke sljedećeg sadržaja: "HZZO: Poštovani, vaša zdravstvena iskaznica zahtijeva ažuriranje. Kako biste osigurali očuvanje svojih prava, molimo vas da u najkraćem mogućem roku ispunite potrebne obrasce. https://hzzoo-eu.ekelk.com"

Upozoravamo sve primatelje navedene poruke da se radi o lažnoj poruci i da je ne otvaraju niti da koriste poveznice unutar poruke, poručuju iz HZZO-a.

Smishing (SMS phishing) je vrsta phishing napada koja se provodi pomoću SMS-a, a obično uključuju prijetnju ili poziv za klikanje na vezu ili pozivanje broja te otkrivanje osjetljivih podataka. Ponekad predlažu instalaciju nekog sigurnosnog softvera, koji je ustvari zlonamjerni softver.

U slučaju da je došlo do incidenta i nastanka štete za primatelje poruke, HZZO upućuje građane da incident prijave MUP-u i nacionalnom CERT-u.