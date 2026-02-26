Dva mjeseca nakon što je Instagram najavio lansiranje svoje TV aplikacije za Amazon Fire uređaje, sada su objavili kako će ta aplikacija biti dostupna na puno većem broju uređaja. Naime, svi oni koji žele uživati u skrolanju Instagrama i gledanju Reelsa na velikom ekranu bit će oduševljeni činjenicom kako ova aplikacija stiže i na Google TV uređaje. Time se značajno širi baza (potencijalnih) korisnika, no na početku ima i jedna loša vijest za sve one koji ne žive u SAD-u. Naime, za sada će aplikacija biti namijenjena samo američkom tržištu.

Lansiranje aplikacije na velikim ekranima potvrdio je je prvi čovjek Instagrama Adam Mosseri na društvenoj mreži Threads, čime je dao do znanja kako ovo nije neki mali eksperiment, već da kompanija sada vidi televizore kao ozbiljnu platformu za gledanje Reelsa, a ne samo kao nekakav sporedni način pristupa videozapisima s Instagrama.

Upravljanje putem daljinskog upravljača

Kao i klasični Instagram, tako je i TV aplikacija personalizirana za svakog korisnika, odnosno prikazuje im sadržaj, odnosno teme i videa kreatora koji su bazirani na njihovoj prethodnoj aktivnosti na toj aplikaciji. Sam sadržaj na TV aplikaciji podijeljen je u kanale i kategorije poput glazbe, sporta, putovanja, kuhanja, komedije, životnog stila i viralnih videa.

Reelsima se na televizoru upravlja putem daljinskog upravljača, a videa se mogu lajkati, gledati komentare i dijeliti ih s drugim korisnicima direktno putem TV aplikacije. Videa se reproduciraju automatski, a iskustvo gledanja Instagrama na televizoru slično je konstantnom mijenjaju kanala na TV-u, samo što su ti videozapisi puno kraći.

Na jedan TV može se dodati čak 5 računa, što bi trebali pokriti obiteljske potrebe, a moguće je otvoriti i poseban računa samo za gledanje videa na velikom ekranu.

S obzirom na to da je YouTube iznimno popularan na televizorima (a kompanija konstantno nadograđuje i poboljšava aplikaciju), a i TikTok već ima svoju TV aplikaciju, jasno je kako Instagram ne želi (previše) zaostajati za konkurencijom pa s novom aplikacijom žele uzeti svoj dio TV kolača.

Izvor: 9to5Google