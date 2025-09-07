Milijuni zaljubljenika u astronomiju s nestrpljenjem čekaju današnje veče, jer će u većini svijeta biti vidljiva pomrčina Mjeseca. Procjenjuje se da će čak 85 posto populacije na Zemlji moći uživati u potpunoj ili barem djelomičnoj pomrčini Mjeseca.

Što se tiče Hrvatske, moći ćemo uživati u potpunoj pomrčini Mjeseca.

Kada promatrati pomrčinu?

Pomrčina Mjeseca nastaje ulaskom Mjeseca u Zemljinu sjenu, a pritom je Mjesec obasjan crvenom svjetlošću koja se raspršila prolazeći kroz Zemljinu atmosferu. Potpunom pomrčinom Mjeseca nazivamo pojavu kada cijeli Mjesec uđe u Zemljinu sjenu, pojava kada samo dio Mjesečevog diska uđe u Zemljinu sjenu naziva se djelomična pomrčina, ako Mjesec prolazi samo kroz Zemljinu polusjenu imamo pomrčinu u polusjeni, pojašnjavaju iz Hrvatskog astronomskog saveza.

Kako pojašnjavaju iz Hrvatskog astronomskog saveza, Mjesec će skoro čono proći sredinom Zemljine sjene. Pomrčina će započeti već u 17:28 sati po našem vremenu kad će Mjesec ući u Zemljinu polusjenu. No, taj dio pomrčine nećemo vidjeti jer na našim prostorima Mjesec još neće biti vidljiv.

Početak djelomične pomrčine očekuje se u 18:27 sati, što također neće biti vidljivo iz naših krajeva.

Ali, s obzirom na to da u našim krajevima Mjesec izlazi oko 19:30, stižemo u pravi trenutak. Jer upravo tada počinje vidljivi početak potpune pomrčine koji će Mjesec obojati crvenu boju.

Za vrijeme potpune pomrčine Mjesec nikad ne pada u potpunu tamu već poprima crveno-smeđu nijansu. Ova je pojava nastaje radi loma svjetlosti u Zemljinoj atmosferi koja se u ovom slučaju ponaša poput prizme. Zemljina atmosfera najviše raspršuje plavu svjetlost (radi čega je nebo danju plavo), a crvena svjetlost koja se ne rasprši potpuno u Zemljinoj atmosferi nastavlja svoj put prema Mjesecu i čini ga crvenim, ističu iz Hrvatskog astronomskog saveza.

Maksimalna pomrčina očekuje se oko 20:11 sati, kad će Mjesec biti u sredini Zemljine sjene te polagano krenuti prema izlasku. Taj cijeli proces potrajat će do 22:55 sati kad bi Mjesec vidljivo trebao izaći iz Zemljine polusjene.

Kako promatrati pomrčinu?

Iz Hrvatskog astronomskog saveza ističu kako pojedini astronomski savezi organiziraju zajedničko promatranje pomrčine.

HUM

Mjesto: plato buduće zvjezdarnica

Vrijeme: 19:00 – 22:55

Organizator: Astronomsko društvo Hum



KOPRIVNICA

Mjesto: Gradski bazeni Cerine

Vrijeme: 19:15 – 22:55

Organizator: Astronomsko društvo Koprivnica



KORČULA

Mjesto: na putu Juraja

Vrijeme: 20:00 – 23:00

Organizator: Astronomska udruga Korčula



KUTINA

Mjesto: Zvjezdarnica Kutina

Vrijeme: 19:00 – 22:00

Organizator: Astronomsko društvo „Ivan Štefek“ – Kutina



LOŠINJ

Mjesto: Ridimutak Beach (Nerezine)

Vrijeme: 19:30 – 23:00

Organizator: Astronomsko društvo "Leo Brenner"



PULA

Mjesto: Pulska zvjezdarnica (Monte Zaro)

Vrijeme: 19:30 – 23:00

Organizator: Astronomsko društvo Istra – Pula



SPLIT

Mjesto: Zvjezdarnica na Mosoru

Vrijeme: 19:30 – 22:00

Organizator: Zvjezdano selo Mosor



SISAK

Mjesto: pored stadiona Hrvatskog nogometnog kluba Segesta

Vrijeme: 19:30 – 21:30

Organizator: Prirodoslovno astronomsko društvo Sisak



VIŠNJAN

Mjesto: Zvjezdarnica Tičan

Vrijeme: 19:30 – 21:30

Organizator: Astronomsko društvo Višnjan



ZADAR

Mjesto: Dračevac Zadarski 44.091756, 15.293915

Vrijeme: 19:00 – 22:00

Organizator: Astronomsko astronautičko društvo Zadar

ZAGREB

Mjesto: Zvjezdarnica Zagreb, Opatička 22

Vrijeme: Prigodni program započinje u 18:30 sati uvodnom riječi ravnatelja Zvjezdarnice dr. sc. Darija Maričića i predavanjem mr. sc. Ivana Romštajna na temu “Pomrčine Mjeseca”, te nakon predavanja, ako vremenski uvjeti budu povoljni, građani će moći promatrati pomrčinu s terase Popova tornja koristeći instrumentarij Zvjezdarnice Zagreb.

Oni koji pak žele motriti pomrčinu Mjeseca sami, trebali bi pronaći mjesto koje ima čisti horizont prema istoku odnosno jugoistoku.