Nakon što su prije nekoliko dana iz HZZO-a upozorili na smishing kampanju koja je u tijeku, a tijekom koje na mobilne telefone građana stižu SMS poruke s informacijom kako je potrebno ažurirati podatke zdravstvene iskaznice, iz nacionalnog CERT-a upozorili su i na lažne stranice HZZO-a na koje se žrtve usmjeravaju.

Kako ističu, lažne stranice imitiraju izgled stranica HZZO-a kako bi ukrali osobne podatke građana.

Sučelje izgledom oponaša stranicu HZZO-a, zbog čega je prijevaru teže prepoznati.

Kako izgleda lažna stranica možete pogledati na stranicama CERT-a kako biste lakše mogli prepoznati da se radi o prijevari.

Iz CERT-a također savjetuju građane da u slučaju primitka neobičnih ili sumnjivih SMS poruka, prije bilo kakve radnje razmisle: