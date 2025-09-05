Nakon što su prije nekoliko dana iz HZZO-a upozorili na smishing kampanju koja je u tijeku, a tijekom koje na mobilne telefone građana stižu SMS poruke s informacijom kako je potrebno ažurirati podatke zdravstvene iskaznice, iz nacionalnog CERT-a upozorili su i na lažne stranice HZZO-a na koje se žrtve usmjeravaju.tri vijesti o kojima se priča 4. susret nastavnika iz STEM područja Dekan FER-a nastavnicima STEM predmeta: "Nećemo imati bolje društvo samo zato što se bavimo tehnologijom" Trajni poremećaji Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece Odgovor je u DNK-u Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
Kako ističu, lažne stranice imitiraju izgled stranica HZZO-a kako bi ukrali osobne podatke građana.
Sučelje izgledom oponaša stranicu HZZO-a, zbog čega je prijevaru teže prepoznati.
Kako izgleda lažna stranica možete pogledati na stranicama CERT-a kako biste lakše mogli prepoznati da se radi o prijevari.
Iz CERT-a također savjetuju građane da u slučaju primitka neobičnih ili sumnjivih SMS poruka, prije bilo kakve radnje razmisle:
- Provjerite s koje adrese ili broja je poslana poruka
- Institucije vas NEĆE kontaktirati putem stranog broja
- Obavijesti za ažuriranje podataka koje se tiču samo vas neće biti poslane u grupni razgovor
- Uvijek dodatno provjerite zahtjeve u kojima se traže vaši osobni podaci ili plaćanje
- Sve radnje u kojima se od vas traži unos osobnih podataka ili plaćanje vršite putem računala. Na većem ekranu lakše ćete vidjeti adresu stranice i prepoznati prijevaru
- Sami na internetu provjerite postoje li takvi zahtjevi HZZO-a
- Ne klikajte sumnjive i skrivene poveznice
- Proučite poveznicu i usporedite ju sa službenom poveznicom HZZO-a (https://hzzo.hr/)
- Ako ste unijeli svoje podatke, obratite dodatnu pažnju na poruke i pozive koji vam dolaze jer vaši kontakt podaci mogu biti iskorišteni za daljnje prijevare kao što su investicijske prijevare, romantične prijevare i sl.
