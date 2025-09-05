Nakon što su prije nekoliko dana iz HZZO-a upozorili na smishing kampanju koja je u tijeku, a tijekom koje na mobilne telefone građana stižu SMS poruke s informacijom kako je potrebno ažurirati podatke zdravstvene iskaznice, iz nacionalnog CERT-a upozorili su i na lažne stranice HZZO-a na koje se žrtve usmjeravaju. 

Kako ističu, lažne stranice imitiraju izgled stranica HZZO-a kako bi ukrali osobne podatke građana.

Sučelje izgledom oponaša stranicu HZZO-a, zbog čega je prijevaru teže prepoznati.

Kako izgleda lažna stranica možete pogledati na stranicama CERT-a kako biste lakše mogli prepoznati da se radi o prijevari.

Iz CERT-a također savjetuju građane da u slučaju primitka neobičnih ili sumnjivih SMS poruka, prije bilo kakve radnje razmisle: 

  • Provjerite s koje adrese ili broja je poslana poruka
  • Institucije vas NEĆE kontaktirati putem stranog broja
  • Obavijesti za ažuriranje podataka koje se tiču samo vas neće biti poslane u grupni razgovor
  • Uvijek dodatno provjerite zahtjeve u kojima se traže vaši osobni podaci ili plaćanje
  • Sve radnje u kojima se od vas traži unos osobnih podataka ili plaćanje vršite putem računala. Na većem ekranu lakše ćete vidjeti adresu stranice i prepoznati prijevaru
  • Sami na internetu provjerite postoje li takvi zahtjevi HZZO-a
  • Ne klikajte sumnjive i skrivene poveznice
  • Proučite poveznicu i usporedite ju sa službenom poveznicom HZZO-a (https://hzzo.hr/)
  • Ako ste unijeli svoje podatke, obratite dodatnu pažnju na poruke i pozive koji vam dolaze jer vaši kontakt podaci mogu biti iskorišteni za daljnje prijevare kao što su investicijske prijevare, romantične prijevare i sl.