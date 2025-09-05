Otkucaji srca mogu reći mnogo toga o zdravlju i psihofizičkom stanju osobe. Do sad su se otkucaji srca pratili ručno (stavljanjem ruke na arteriju i brojanjem otkucaja), pomoću specijaliziranih uređaja u medicinskim ustanovama, a u posljednje vrijeme i pomoću nosivih uređaja poput pametnih satova, fitness narukvica ili pametnih prstena.tri vijesti o kojima se priča Odgovor je u DNK-u Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu? Mogu li te promjene nestati? Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi Iz Fine umiruju javnost Uzbuna u Fini: Pronađeni pogrešno izdani certifikati koji su mogli stvoriti ozbiljne probleme
No, istraživači sa Sveučilišta Kalifornija u Santa Cruzu otkrili su da je otkucaje srca moguće mjeriti i pomoću običnog rutera za bežični internet. I to prilično točno.
Kako su naveli u svojoj studiji objavljeno u zborniku radova s IEEE međunarodne konferencije o distribuiranom računarstvu u pametnim sustavima i internetu stvari, tehnologija koju su nazvali "Pulse-Fi" pokazala se izuzetno korisna i jeftina.
Ideja im je da u budućnosti svi mogu koristiti ovu nenametljivu WiFi tehnologiju za praćenje zdravlja u svojim domovima i bez dodatnih ulaganja u skupu opremu.
Kako Pulse-Fi radi?
Kako su pojasnili u objavi za medije, profesorica računalnih znanosti i inženjerstva Katia Obraczka, doktorand Nayan Bhatia i srednjoškolac i gostujući istraživač Pranay Kocheta, WiFi uređaji odašilju radiofrekvencijske valove u prostor oko sebe i prema nekom prijamniku (pametni telefon, računalo, nešto treće). Dok ti valovi prolaze kroz objekte u prostoru, dio vala se apsorbira uzrokujući matematički detektibilne promjene u valu.
Pulse-Fi koristi WiFi odašiljač i prijemnik na kojem se pokreće posebno osmišljen algoritam za obradu signala i strojno učenje. Algoritam je osmišljen tako da razlikuje čak i najslabije varijacije u signalu uzrokovane - otkucajima ljudskog srca.
Tim je proveo eksperimente sa 118 sudionika te otkrio kako nakon samo pet sekundi obrade signala, mogu mjeriti otkucaje srca s točnošću kakvom se ne bi posramili ni bolnički uređaji. Što je razdoblje praćenja bilo dulje, to je mjerenje bilo sve preciznije.
Otkrili su i da sustav radi bez obzira na položaj opreme u prostoriji ili osobe čiji se puls mjerio.
Zanimljivo je da je tim za mjerenje koristio uređaj koji su stvorili kupovinom jeftinih čipova (5-10 dolara) i jeftinog uređaja Raspberry Pi (oko 30 dolara). Ističu da bi korištenje skuplje opreme dodatno poboljšalo točnost cijelog sustava.
Istraživači sada rade na daljnjim istraživanjima kako bi proširili svoju tehniku za otkrivanje brzine disanja uz otkucaje srca, što može biti korisno za otkrivanje stanja poput apneje za vrijeme spavanja. Neobjavljeni rezultati pokazuju velika obećanja za točno otkrivanje brzine disanja i apneje.