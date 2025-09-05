Otkucaji srca mogu reći mnogo toga o zdravlju i psihofizičkom stanju osobe. Do sad su se otkucaji srca pratili ručno (stavljanjem ruke na arteriju i brojanjem otkucaja), pomoću specijaliziranih uređaja u medicinskim ustanovama, a u posljednje vrijeme i pomoću nosivih uređaja poput pametnih satova, fitness narukvica ili pametnih prstena.

No, istraživači sa Sveučilišta Kalifornija u Santa Cruzu otkrili su da je otkucaje srca moguće mjeriti i pomoću običnog rutera za bežični internet. I to prilično točno.

Kako su naveli u svojoj studiji objavljeno u zborniku radova s IEEE međunarodne konferencije o distribuiranom računarstvu u pametnim sustavima i internetu stvari, tehnologija koju su nazvali "Pulse-Fi" pokazala se izuzetno korisna i jeftina.

Ideja im je da u budućnosti svi mogu koristiti ovu nenametljivu WiFi tehnologiju za praćenje zdravlja u svojim domovima i bez dodatnih ulaganja u skupu opremu.

Kako Pulse-Fi radi?

Kako su pojasnili u objavi za medije, profesorica računalnih znanosti i inženjerstva Katia Obraczka, doktorand Nayan Bhatia i srednjoškolac i gostujući istraživač Pranay Kocheta, WiFi uređaji odašilju radiofrekvencijske valove u prostor oko sebe i prema nekom prijamniku (pametni telefon, računalo, nešto treće). Dok ti valovi prolaze kroz objekte u prostoru, dio vala se apsorbira uzrokujući matematički detektibilne promjene u valu.

Pulse-Fi koristi WiFi odašiljač i prijemnik na kojem se pokreće posebno osmišljen algoritam za obradu signala i strojno učenje. Algoritam je osmišljen tako da razlikuje čak i najslabije varijacije u signalu uzrokovane - otkucajima ljudskog srca.

Tim je proveo eksperimente sa 118 sudionika te otkrio kako nakon samo pet sekundi obrade signala, mogu mjeriti otkucaje srca s točnošću kakvom se ne bi posramili ni bolnički uređaji. Što je razdoblje praćenja bilo dulje, to je mjerenje bilo sve preciznije.

Otkrili su i da sustav radi bez obzira na položaj opreme u prostoriji ili osobe čiji se puls mjerio.

Zanimljivo je da je tim za mjerenje koristio uređaj koji su stvorili kupovinom jeftinih čipova (5-10 dolara) i jeftinog uređaja Raspberry Pi (oko 30 dolara). Ističu da bi korištenje skuplje opreme dodatno poboljšalo točnost cijelog sustava.

Istraživači sada rade na daljnjim istraživanjima kako bi proširili svoju tehniku ​​za otkrivanje brzine disanja uz otkucaje srca, što može biti korisno za otkrivanje stanja poput apneje za vrijeme spavanja. Neobjavljeni rezultati pokazuju velika obećanja za točno otkrivanje brzine disanja i apneje.