Već prvog dana sajma IFA 2025. koji se ovih dana održava u Berlinu, dodijeljene su važne nagrade i proglašene najinovativnije tvrtke i proizvodi.

Dobitnike prvih nagrada IFA Innovation Awards uživo je na pozornici Innovation Stage objavio Leif Lindner, izvršni direktor tvrtke IFA Management GmbH. Globalni program nagrada, pokrenut ove godine, uspješno je identificirao i proslavio izvanredne proizvode koji oblikuju budućnost potrošačke tehnologije.

Dodijela nagrada označila je kulminaciju rigoroznog procesa ocjenjivanja koji je proveo neovisni panel međunarodnih tehnoloških novinara i stručnjaka iz industrije, koji su ocjenjivali prijave u više specijaliziranih kategorija.

Dobitnici predstavljaju širok raspon globalnih tehnoloških lidera i inovativnih tvrtki. Od Samsunga, LG-a, Hisensea, Mielea, Ankera i TCL-a do brojnih manje poznatih tvrtki koje su se svojim uređajima pokazale kao veoma inovativne.

Danas označava odlučujući trenutak za prepoznavanje inovacija u našoj industriji, rekao je Lindner. IFA nagrade za inovacije istaknule su tehnologije koje će transformirati način na koji živimo, radimo i povezujemo se. Činjenica da su ovi revolucionarni proizvodi prepoznati na našoj pozornici inovacija naglašava kontinuiranu predanost IFA-e promicanju inovacija koje su najvažnije.

Vrhunac inovacija koje smo vidjeli u ovom prvom programu bio je izvanredan. Ovi pobjednici predstavljaju vrhunac izvrsnosti dizajna, inženjerskih postignuća i utjecaja na tržište. Oni istinski utjelovljuju duh inovacije koji pokreće IFA-u više od stoljeća, komentirala je Helena Stone, glavna urednica GEEKSPIN-a i članica žirija na IFA Innovation Awards.

Tako je LG Electronics (LG) osvojio je 17 nagrada na prvim IFA 2025 Innovation Awards, uključujući i najviše priznanje – titulu Best of IFA.

Među nagrađenima su LG SIGNATURE OLED T, prvi bežični transparentni TV na svijetu koji je osvojio nagradu Best of IFA i nagradu Best in Home Entertainment.

Uz titulu Best of IFA, LG je osvojio pet nagrada Category Best u kategorijama Mobilnost, Pristupačnost, Kućanski aparati i Zabava u domu, te 11 priznanja Category Honoree u kategorijama Kućanski aparati, Dizajn, Pametni dom i Zabava u domu.

U kategoriji Mobilnost, LG-jevo rješenje mobilnog prostora pokretanog umjetnom inteligencijom Spielraum osvojio je nagradu Best in Mobility. U kategoriji Pristupačnost, LG-jev Comfort Kit proglašen je Best in Accessibility Focused Product, dok su u kategoriji Kućanski aparati, LG-jev AI Sense Clean perilica posuđa i filter za mikroplastiku osvojili nagradu Best in Home Appliances.

U kategoriji Best of Home Appliances, LG je dobio četiri Honoree priznanja za svoje napredne uređaje za pranje i čišćenje, svaki s vrhunskim performansama i promišljenim dizajnom - LG WashTower, LG Robot Vacuum te LG Wet and Dry Stick Vacuum Cleaner.

Tvrtka je osvojila i četiri Honoree nagrade u kategoriji Best in Design za perilicu i sušilicu te TrueSteam perilicu posuđa, Next LG masažnu fotelju i LG Styler Mini.

LG Robot Vacuum s Objet stanicom nagrađen je u kategoriji Best in Smart Home, dok je u kategoriji Zabava u domu Honoree nagradama nagrađen LG Wireless OLED TV (M5) i LG StanbyME 2.

S druge strane Samsung je osvojio devet Best of Innovation nagrada te 17 počasnih priznanja u različitim kategorijama.

Među nagrađenima su Galaxy Tab S11 Ultra s dvije IFA Innovation Awards nagrade: Best in Content Creation i Best in Computing & Gaming te Galaxy Z Fold7 s nagradom Best in Communications & Connectivity.

Tu su još i Samsungovi dobitnici priznanja 2025 Innovation Award Honoree - Bespoke AI perilica rublja, Bespoke AI Jet Ultra, Bespoke AI hladnjak s hibridnim hlađenjem, Bespoke AI WindFree klimatizacijski uređaj, televizor Micro RGB, ekran Odyssey 3D, pametni telefoni Galaxy S25 FE i Galaxy Z Flip7 te pametne bežične slušalice Buds3 FE.