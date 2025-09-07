Kad je prije 30 godina američki odvjetnik Laurence Canter poslao poruku koja je sadržavala oglas, kojim promovira svoju odvjetničku tvrtku na ranu verziju World Wide Weba, nije mogao ni zamisliti kako će taj potez utjecati na njegovu, ali i budućnost cijelog interneta.

Naime, ta prva poruka s oglasom poslana Usenet grupama 12. travnja 1994. godine, smatra se prvom neželjenom (spam) porukom na internetu.

Internet je bio prilično mlad u to doba. Zapravo mislim da je Nacional Science Foundation još uvijek razmatrala bi li se na njemu uopće smjela provoditi komercijalna aktivnost, ispričao je za People Canter.

Iako je Canter imao dobru ideju, promovirati svoju tvrtku, nije bio spreman za ono što je uslijedilo. Internetska zajednica brzo je reagirala. Canter i njegova tadašnja supruga počeli su dobivati prijeteće poruke i pozive. Telefonske linije u njihovoj odvjetničkoj tvrtki bile su zatrpane pozivima nezadovoljnih primatelja poruka.

Čak su i ostali bez pristupa internetu jer im je pružatelj usluge otkazao ugovor nakon što su se rani korisnici Usenet grupa požalili na neželjene poruke.

Bilo je zaista iznenađujuće. Poruka je poslana relativno malom broju ljudi. Ali mislili su da je to što sam napravio neprimjereno... i bili su veoma ljuti na nas jer su mislili da uništavamo internet, priča Canter.

Koliko je to bila velika stvar, možda najbolje govori činjenica da su Canter i njegova tadašnja supruga završili na naslovnici The New York Timesa kao autor "prvog oglasa u kibernetičkom prostoru".

Iako su se našli na udaru različitih komentara, Canter i njegova tadašnja supruga nisu požalilli.

Ono što je taj prvi oglas napravio je otvorio internet kao veliku priliku za marketing, po veoma niskoj cijeni. Nije nas ništa koštalo da napravimo oglas, a vidjelo ga je nekoliko milijuna ljudi, prepričava Canter i dodaje da nije on to napravio, netko drugi bi.

Laurence Canter (Foto: By Tim Pierce - Own work, CC BY-SA 3.0)

I dok je Canter iskoristio pozornost koju je privukao, ljudi u to doba baš nisu bili sretni njegovim potezom. Samo tri godine kasnije, Vrhovni sud Tennesseeja oduzeo je odvjetničku dozvolu Canteru zbog prekršaja koji nisu imali veze s njegovim slanjem "spama".

Ovih dana Canter priznaje da ga rastužuje kada razmišlja o tome kako se neželjena pošta - posebno u obliku prijevara putem e-pošte osmišljenih da prevare primatelje da predaju osobne podatke ili preuzmu zlonamjerni softver - uvukla u naš svakodnevni život.

To je postalo vrlo zastrašujuće, dodaje Canter, koji kaže da su mu rođaci izgubili „značajne“ količine novca nakon što su prevareni da otkriju svoje bankovne podatke kao rezultat odgovaranja na neželjenu e-poštu od prevaranata.

Ne mislim da snosim ikakvu odgovornost za to - ali možda sam malo otvorio vrata da se takve stvari u konačnici mogu dogoditi, kaže Canter.

Inače, prema posljednjim podacima, procjenjuje se da se svakog dana, u cijelom svijetu, pošalje između 160 i 162 milijarde neželjenih poruka, odnosno više od 46 posto ukupnog broja poslanih poruka. Više od 96 posto ljudi primilo je nekakvu spam poruku u svom životu. Najčešće putem emaila, ali ih često primaju i putem poruka za dopisivanje kao što su WhatsApp ili Facebook Messenger. Najviše se spam poruka, njih 8 milijardi, svakog dana pošalje u SAD-u, a slijede Kina sa 7,6 milijardi te Njemačka i Rusija sa 7,3 milijardi.

I to sve jer je jedan odvjetnik pred više od 30 godina poslao jednu poruku Usenet grupama.