Koliko ste puta pomislili kako ćete godišnji odmor ili vikend provesti bez pametnih telefona i ostalih uređaja koji vam oduzimaju pažnju i izazivaju stres svojom zvonjavom?

No, kad odmor ili vikend dođu, zapravo ne znate što napraviti kako biste se "riješili" uređaja i odmorili dušu i tijelo. Da, jedan od načina je da ih ostavite u drugoj prostoriji, ali je li to baš najboli način?

Zašto se odmoriti od uređaja?

Istraživanja Američkog psihološkog udruženja pokazuju da stalna izloženost ekranima, posebno društvenim mrežama, povećava stres, remeti san, pa čak i potiče anksioznost. Studija iz 2022. objavljena u BMC Psychiatry također je povezala pretjerano korištenje pametnih telefona s višim razinama depresije i umora.

Dakle, želite li se zaista odmoriti i opustiti, morate pronaći naći kako, barem na nekoliko sati, zaboraviti na pametne uređaje i sve što s njima dolazi.

Krenite malim koracima

Za neke će možda ostavljanje telefona u ladici stola ili drugoj prostoriji biti najbolje rješenje. No, takva "ekstremna rješenja" mogu samo povećati razinu stresa zbog misli - a što ako me netko bude trebao?

Zato krenite malim koracima.

1) Započnite jutro bez telefona

Umjesto da čim otvorite oči posegnete za pametnim telefonom ili tabletom, prvih sat vremena posvetite se sebi. Uživajte u izležavanju u krevetu, promatrajte svijet kroz prozor, pročitajte nekoliko stranica one knjige koju stalno odgađate. Možete i skuhati čaj ili kavu i popiti ih u miru slušajući omiljenu glazbu ili radijsku postaju.

Kako biste izbjegli da vam pametni telefon bude prvo što ćete uzeti u ruke, odložite ga u drugu prostoriju ili barem na drugi kraj prostorije.

2) Odvojite vrijeme za sebe i ugasite obavijesti

Svi pametni telefoni imaju opciju "Ne uznemiravaj". Neki će tu opciju uključiti tijekom noći, drugi pak ni ne znaju da postoji. Pronađite ju u postavkama svog telefona i odredite koje aplikacije će vas moći dobiti (npr. telefonski poziv), a koje vam u vrijeme koje odredite neće moći poslati obavijest (npr. društvene mreže ili poslovni e-mail). Alternativno, možete i jednostavno ugasiti zvuk obavijesti na svom telefonu i to vrijeme provesti radeći nešto što vad opušta i veseli.

3) Telefonu nije mjesto za stolom

Iako smo svi u napasti skrolati po telefonu ili gledati omiljenu seriju dok jedemo, to baš i nije najbolje za nas i naše zdravlje. Studija objavljena u časopisu Appetite otkrila je da nas jedenje s ometanjem (uz pomoć telefona/TV-a) tjera da jedemo više, a manje uživamo u hrani. Stoga, kad je vrijeme jela, ostavite telefon po strani. Ako jedete sami, usredotočite se na teksturu i okuse hrane koja je ispred vas. Uživajte u mirisima i okusima. Ako jedete s obitelji, iskoristite ovo vrijeme da saznate što ima novo u nijhovim životima ili isplanirajte neki zanimljiv izlet.

4) Odaberite analognu aktivnost

Umjesto da sjednete na kauč i "izgubite" nekoliko sati skrolajući po društvenim mrežama, odaberite neku analognu aktivnost. Kad ste posljednji put rješavali križaljku u novinama? Ili igrali Čovječe ne ljuti se s obitelji? Ili pokušali napraviti neki novi kolač ili jelo?

5) Prošetajte, ali telefon ostavite kod kuće

Studija Sveučilišta u Essexu pokazuje da već 20 minuta u prirodi bez gadgeta značajno snižava razinu kortizola, poznatog kao hormon stresa. Ne savjetujemo da odete na planinarsku turu na Biokovo bez telefona, već da odvojite pola sata (ili manje) u dan u prošećete po svom susjedstvu ili parku. Bez telefona, bez slušalica, bez elektroničkih uređaja. Shvatit ćete da se oko vas događa puno toga, što propuštate jer ste usredotočeni na telefon.

6) Preuzmite kontrolu

Ako zbog posla, obiteljskih obaveza ili nečeg trećeg ipak ne možete bez stalnog korištenja telefona, preuzmite kontrolu nad tim korištenjem. Pogledajte koje sve aplikacije imate na telefonu i izbrišite one koje ne koristite. Postavite si tajmer za korištenje društvenih mreža (npr. 15 minuta skrolanja Instagramom) i nakon što se tajmer oglasi, bavite se nečim drugim. Ugasite obavijesti društvenih mreža - ne morate ugasiti društvene mreže, samo ih spriječite da vas obavještavaju o baš svakom lajku, novoj objavi ili poruci.

Nemojte previše razmišljati. Odaberite jednu stvar i ostvarite ju već danas. A sljedeće nedjelje odaberite nešto drugo.

Cilj je preuzeti kontrolu i odmoriti se od pametnih telefona, tableta i digitalnog sadržaja. Ne podići razinu stresa zbog straha od propuštanja važnih stvari u životu.