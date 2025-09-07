Društvene mreže potiču rast nasilja među mladima, uključujući napade nožem, upozorio je britanski sindikat učitelja, prenosi u nedjelju njemačka novinska agencija dpa.

Nastavnici se sve više suočavaju s posljedicama tog problema u svojim učionicama, priopćio je NASUWT.

Sindikat će na kongresu u Brightonu u nedjelju pozvati na hitne mjere za rješavanje uzroka nasilja i borbe protiv zločina nožem u školama, kako online tako i offline.

Pozvat će na jaču regulaciju društvenih mreža, uključujući obvezno prijavljivanje, brzo uklanjanje nasilnog sadržaja i stvarne kazne za nečinjenje.

Glavni tajnik NASUWT-a Matt Wrack rekao je: Nastavnici su izloženi prijetnjama, napadima i traumatizaciji - a društvene mreže dolijevaju ulje na vatru.

Najveće društvene mreže moraju biti odgovorne za nasilni sadržaj kojemu su domaćini i šire ga. Ali ova kriza ide dublje. Godine štednje uništile su usluge za mlade i ostavile škole bez resursa za odgovor.

Potrebne su nam hitne mjere, a to znači jaču regulaciju, odgovarajuće financiranje i nacionalnu strategiju kako bi škole bile sigurne - za svako dijete i svakog nastavnika.