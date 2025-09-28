Kada je Mark Zuckerberg najavio promjenu imena kompanije iz Facebook u Metu, to je označilo i promjenu fokusa tvrtke s društvenih mreža na virtualne svjetove, odnosno metaverzum. No ulaganje u virtualne svjetove pokazalo se kao rupa bez dna te je tijekom godina Meta izgubila desetke milijardi dolara na razvoj tehnologije koja je i dalje daleko od savršene i pitanje je hoće li se ta investicija ikada vratiti.

U međuvremenu stvari su se na tehnološkom tržištu radikalno promijenile. Dok je prije Zuckerberg vjerovao kako je upravo virtualna stvarnost tehnologija budućnosti, sada je svima jasno da budućnost pripada drugoj tehnologiji - umjetnoj inteligenciji. Meta je zbog toga, kao i brojne druge tvrtke, ponovno promijenila fokus i svoju strategiju te milijarde, umjesto u VR, ulaže u AI.

Najveći rizik - oklijevanje

Tijekom gostovanja na podcastu “Access” prije nekoliko dana Zuckerberg je rekao kako je, kada je u pitanju umjetna inteligencija, pucanje balona sasvim mogući scenarij, no kaže kako je puno veći rizik za kompaniju - oklijevanje.

Ako na kraju pogrešno potrošimo nekoliko stotina milijardi dolara, očito je kako će to biti vrlo nesretno. Ali ono što ja kažem jest da mislim da je u biti rizik puno veći s druge strane. Objasnio je, ako budu “gradili presporo” te ako superinteligencija stigne prije nego se to očekuje, Meta će zaostajati po pitanju, kako ju je nazvao šef Mete, najvažnije tehnologije koja omogućuje najviše novih proizvoda i inovacija i stvaranja vrijednosti u povijesti.

Zato za kompanije poput Mete puno veći rizik leži u tome da nisu dovoljno agresivne, umjesto da su preagresivne, smatra Zuckerberg. Njegova je tvrtka do sada već uložila veliki novac u AI infrastrukturu, a nedavno su najavili kako će do 2028. godine uložiti najmanje 600 milijardi dolara u podatkovne centre i infrastrukturu za treniranje i razvoj umjetne inteligencije.

Tim za superinteligenciju

Također, Meta je osnovala i poseban tim za superinteligenciju u kojem je okupio ekipu najvećih stručnjaka za umjetnu inteligenciju koje su privukli iz drugih AI kompanija. Iako su im dali veliki novac i odlične uvjete, pokazalo se kako nisu svi zadovoljni sa Zuckerbergom i situacijom u kompaniji pa, usprkos milijunima dolara koji su im ponuđeni, žele što prije napustiti tvrtku.

Dok kompanije ulažu stotine milijardi dolara u AI, sve su češća usporedbe s pucanjem dot.com balona na početku ovog stoljeća, kao i upozorenja da bi i AI balon mogao puknuti. No kako možemo vidjeti na primjeru Mete, kompanije ignoriraju taj rizik te i dalje nastavljaju s velikim ulaganjima u ovu tehnologiju kako ih konkurenti ne bi prestigli.

Izvor: Yahoo Finance