Za nekoliko dana Meta će održati konferenciju Connect na kojoj bi, među inim, trebali predstaviti i nove modele pametnih naočala. Kao i u slučaju ranijih modela, Zuckerbergova tvrtka na ovim je modelima surađivala s Ray-Banom i Oakleyem, a zahvaljujući fotografijama i videozapisima koji su ovog tjedna procurili na internetu, već sada znamo što kako ti modeli izgledaju i što možemo očekivati.

Meta Ray-Ban Display, među inim, dolazi i s malim ekranom na kojem bi se trebale pojavljivati različite informacije - od onih povezanih s predmetima u koje gledate preko obavijesti o chatovima s prijateljima pa do pregleda karata. Kako se ranije spominjalo, Meta je za ove naočale pripremila i posebnu narukvicu za upravljanje opcijama naočala. Iako su se i do sada pojavljivale informacije o ovom gadgetu, nije bilo poznato kako će ih Meta razviti u suradnji s Ray-banom. To bi se moglo pokazati kao dobitna kombinacija za Zuckerberga jer nije teško zaključiti kako će naočale koje nose ime jednog od najpoznatijih brendova na ovom tržištu privući puno više kupaca u odnosu na model koji potpisuje samo Meta.

Kamera u sredini

Drugi videozapis koji je jučer procurio na internetu pokazuje novi model naočala razvijenih s Oakleyjem, a na kojima se kamera nalazi u sredini, iznad nosa. Riječ je o naočalama kodnog imena Sphaera o kojima se prije govorilo kao o modelu koji je prvenstveno namijenjen biciklistima i drugim sportašima. Čini se kako neće imati ekran kao naočale na kojima Meta surađuje s Ray-Banom, no kratki promotivni videozapis pokazuje da će imati podršku za Meta AI s kojom će korisnici moći razgovarati i koja će odgovarati na njihova pitanja.

Nove Metine pametne naočale (Foto: Threads/@uploadvr)

Ono što je naročito zanimljivo jest da su se videozapisi nadolazećih naočala prvo nakratko pojavili na Metinoj službenoj stranici na YouTubeu, no ta su videa kasnije uklonjena. Iako je objava tih videa možda nekakva pogreška zaposlenika, ne treba niti isključiti mogućnost da su to iz Mete namjerno napravili kako bi povećali interes javnosti za proizvodima koje će ovaj tjedan predstaviti.

U fokusu Meta AI

U centru nove generacije naočala je Metin AI asistent koji može odgovarati na pitanja korisnika, opisivati objekte koji su u njihovom vidnom polju te prevoditi rečenice na različite jezike.

Popularnost ovih uređaja sve je veća te bi, prema nekim predviđanjima, sljedeće godine broj isporuka trebao porasti na 13 milijuna s 3,3 milijuna prošle godine, a kako se na tržištu budu pojavljivali novi modeli, uključujući i Appleove naočale, očekuje se kako će u budućnosti potražnja za ovim gadgetom rasti velikom brzinom.

Izvor: Engadget