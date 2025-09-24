Čak i jedna čaša vina može povećati rizik od demencije, pokazuje novo istraživanje. Studija objavljena u časopisu BMJ Evidence-Based Medicine osporava dugogodišnje tvrdnje da umjereno konzumiranje alkohola može štititi kognitivno zdravlje.

Međunarodni tim znanstvenika analizirao je zdravstvene i genetske podatke 559.559 odraslih osoba u Velikoj Britaniji i SAD-u, u dobi od 56 do 72 godine, koje su prijavile navike konzumiranja alkohola i bile praćene u vremenu do 15 godina. Rezultati su najprije pokazali krivulju u obliku slova "U", gdje je rizik od demencije bio najveći među osobama koje ne piju alkohol i teškim alkoholičarima, dok je kod umjerenih konzumenata rizik bio manji.

Autori studije, međutim, tvrde da je ta prividna korist pogrešna. Mnogi "nealkoholičari" zapravo su bivši alkoholičari koji su prestali piti zbog lošeg zdravlja ili ranih znakova kognitivnog propadanja. Kada su analizirani genetski zapisi 2,4 milijuna ljudi kroz Mendelijansku randomizaciju (koristeći genetsku predispoziciju za konzumaciju alkohola umjesto samoprijave) U-oblik krivulje je nestao. Rizik je rastao ravnomjerno s predviđenom konzumacijom, čak i na niskim razinama.

Izvještaj naših istraživanja podupire štetan učinak svih vrsta konzumacije alkohola na rizik od demencije, bez dokaza koji bi podupirali ranije sugerirani zaštitni učinak umjerene konzumacije, pišu autori istraživanja.

Prepolovljavanje učestalosti poremećaja uzrokovanih konzumacijom alkohola u populaciji moglo bi smanjiti broj slučajeva demencije do 16 posto, što naglašava smanjenje alkohola kao moguću strategiju u politikama prevencije demencije, dodaju autori studije.

Komentirajući rezultate za portal Scimex, Tara Spires-Jones, neuroznanstvenica sa Sveučilišta u Edinburghu, koja nije sudjelovala u istraživanju, naglašava da istraživanje nije ponudilo dokaz da konzumacija alkohola izravno uzrokuje demenciju.

Nijedan dio studije ne može konačno dokazati da konzumacija alkohola izravno uzrokuje demenciju. No, pridružuje se velikoj količini sličnih podataka koji pokazuju povezanost između unosa alkohola i povećanog rizika od demencije, a temeljni neuroznanstveni rad pokazao je da je alkohol izravno toksičan za neurone u mozgu, pojasnila je.